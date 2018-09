vor 39 Min.

Zu Hause bei der FDP

Joachim Pehlke, Schriftführer der FDP Friedberg (stehend), hatte zu einem Informationsabend in sein Wohnzimmer eingeladen. Mit dabei der Landtagskandidat Karlheinz Faller und Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion.

Neue Wahlkampfidee: Die Freien Demokraten informieren im privaten Wohnzimmer in Friedberg über ihre Ziele. Wie kam das an?

Von Daniel Weber

Man trifft sich im Wohnzimmer, es gibt selbst gemachte Häppchen und Getränke. Was wie eine Familienfeier klingt, war in Wirklichkeit eine politische Veranstaltung: Das neue Format „FDP@Home“ (Internet-Schreibweise für „FDP zu Hause“) hatte Premiere in Friedberg.

Gastgeber Joachim Pehlke, Schriftführer der FDP Friedberg, stellte sein Wohnzimmer zur Verfügung für die beiden Referenten Marco Buschmann, den parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, und den Spitzenkandidaten der FDP Schwaben, Karlheinz Faller, sowie 25 Parteimitglieder und andere Interessierte. In familiärer Atmosphäre gaben Buschmann und Faller einen Überblick über die Anliegen der FDP und diskutierten diese mit den Anwesenden.

Zufrieden mit dem Interesse

Pehlke war mit dem Interesse sehr zufrieden: „Ich bin überrascht, dass so viele Leute kommen, um in gemütlicher Atmosphäre über Politik zu reden.“ Bei den Gästen kam das Format ebenfalls gut an: Guido Immler, stellvertretender Vorsitzender der FDP Augsburg, fasste zusammen: „Die Veranstaltung war klasse, die Stimmung sehr gut und man kam leicht mit den Referenten ins Gespräch. Auch die Fragen waren ausgesprochen interessant.“

Zu sehen war an dem Abend, dass Besucher und Politiker intensiv miteinander ins Gespräch kamen. Die Referenten gingen ausführlich auf die Kritik ein.

Buschmann betonte die Bedeutung der Digitalisierung für die wirtschaftliche Zukunft des Landes und verglich die Bedeutung der Internetverbindung mit dem Schienennetz in Zeiten der Industrialisierung. Dass die Digitalisierung zum Abbau von Arbeitsplätzen führt, wurde daraufhin heiß diskutiert. Buschmann erinnerte daran, dass das auch bei allen früheren Effizienzsteigerungen der Fall gewesen sei, dass aber trotz Industrialisierung, Robotereinsatz und dergleichen keineswegs die Arbeit ausging. Noch immer seien an anderer Stelle neue Arbeitsplätze entstanden. Damit durch den aktuellen Strukturwandel niemand auf der Strecke bleibt, plädierte Faller für ein gutes (Weiter-)Bildungsangebot. Schlussendlich müsse aber jeder selbst so weit wie möglich für sein Leben verantwortlich sein, der Staat dürfe nur Chancen anbieten und keine Karrieren vorschreiben.

Dem Vorwurf aus dem Publikum, dass die FDP den Umweltschutz nicht ernst genug nehme, entgegnete Buschmann, dass nicht alle Maßnahmen auch effizient seien und die FDP nur hinter Gesetzesänderungen und Investitionen stehe, die auch einen messbaren Erfolg zum Beispiel bei Plastikvermeidung oder CO2-Reduzierung brächten.

