Zu schnell auf Schnee: Auto prallt bei Kissing gegen Baum

Bei dem Unfall zwischen Kissing und Ottmaring hat der Fahrer Glück im Unglück.

Unverletzt überstand ein Autofahrer den Unfall, der sich am am Freitag gegen 16 Uhr zwischen Alt-Kissing und Ottmaring ereignete. Wie die Polizei mitteilt, geriet das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, an seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. (AZ)

