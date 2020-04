19:21 Uhr

Zu schnell im Porsche unterwegs: Fahrer stirbt, Beifahrerin in Lebensgefahr

Ein 46-Jähriger ist am Samstag ums Leben gekommen. Bei Derching kam er mit seinem Porsche von der Straße ab. Der Sportwagen prallte frontal gegen einen Strommasten.

Ein 46-Jähriger ist in Derching mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen Strommasten geprallt und gestorben. Die Beifahrerin schwebt in Lebensgefahr.

Bei einem Unfall im Friedberger Ortsteil Derching ist ein Mann tödlich und seine Beifahrerin schwer verletzt worden. Ihr Auto sei in einer leichten Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Strommast geprallt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Tödlicher Unfall in Friedberg-Derching: Fahrer wohl zu schnell unterwegs

Der Wagen der Marke Porsche sei am Samstagmittag vermutlich mit erhöhter Geschwindigkeit gefahren, hieß es weiter. Der 46-jährige Fahrer starb nach dem Unfall in Derching (Landkreis Aichach-Friedberg) im Krankenhaus, die 45-Jährige Beifahrerin schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. (dpa/cgal)

