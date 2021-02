vor 31 Min.

Zu schnell unterwegs: Auto landet nach Rutschpartie auf B2 im Acker

Ein 22-Jähriger kommt auf der B2 bei Mittelstetten ins Rutschen und landet mit seinem Auto im Acker. Alle drei Insassen werden ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall auf der B2 bei Mittelstetten (Kreis Fürstenfeldbruck) ist am Dienstagmorgen ein Auto von der Straße abgekommen. Dabei wurden drei Insassen leicht verletzt.

Der 22-jährige Fahrer aus Augsburg war gegen 5.15 Uhr von Althegnenberg in Richtung Hattenhofen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Opelfahrer laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab.

Unfall auf der B2 bei Mittelstetten: Auto muss abgeschleppt werden

Dort rutschte er noch 50 Meter weit in den Acker. Bei dem Unfall verletzten sich die drei Insassen leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. (AZ)

