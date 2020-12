12:25 Uhr

Zu wenig Abstand: Unfall in der Friedberger Ludwigstraße

Die Polizei Friedberg meldet einen Unfall in der Ludwigstraße.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es in der Friedberger Ludwigstraße. Laut Polizei hatten die Autofahrer zu wenig Seitenabstand.

Von Ute Krogull

Mit zu geringem Seitenabstand waren zwei Autofahrer am Freitagmittag auf der Ludwigstraße in Friedberg unterwegs, wie die Polizei meldet. Die beiden Wagen streiften sich seitlich im Bereich der Tiefgaragenausfahrt, wodurch ein Schaden in Höhe von 3000 Euro entstand.

