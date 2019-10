09.10.2019

Zum Abschied singt die chinesische Nachtigall

Karola Piel führt mit ihren Schülern zum letzten Mal ein Musical auf

Mit dem Stück „Die chinesische Nachtigall“ hat Karola Piel zum letzten Mal gemeinsam mit den Kindern der Musikschulen Friedberg und Langerringen ein Musical einstudiert. Bei der Aufführung in der Max-Kreitmayr-Halle gab es viel Applaus für alle Mitwirkenden, die folgende Geschichte auf die Bühne brachten:

Der Kaiser von China (Johanna Ripke) lebt zufrieden im Palast, umgeben von seinem Hofstaat (Minister Rachel Bosniack, Lisa-Sophie Kaue und Lara Hieke) in einem lieblichen Garten. Als er auch noch die Nachtigall (Julia Schalk), die im Park so wunderschön singt, sein Eigen nennen kann, scheint sein Glück vollkommen. Wäre da nicht der Kaiser von Japan (Lara Volpe, dem Land, in dem angeblich alles besser ist, mit einem Geschenk: einer künstlichen Nachtigall (Luci Gebert). Als beide Vögel im Wettstreit gegeneinander antreten, scheint die Technik über die Natur zu siegen. Der japanische Vorstandsvorsitzende (Lea Thiel) erklärt den beiden Kaisern die Welthandelsbeziehungen, bis dass Haushofmeister (Lisa-Marie Goldstein) und der Koch und Nachtigallenbringer Muli-Nechs (Lotte Martin) die natürliche Nachtigall verbannen. Als der chinesische Kaiser im Sterben liegt und die besten Ärzte des Landes ihm nicht mehr helfen können (Pia Volles, Sophie Gebert und Helene Bosniack) kann die natürliche Nachtigall den Tod (Ferdinand Brunnhuber) um noch ein Jahr Leben für den Kaiser erbitten. Die fetzige Musik spielten sechs junge Leute im Alter zwischen elf und 22 Jahren. Für das Bühnenbild und die Kostüme war Steffi Bissinger Ideengeberin und Gestalterin. Durch die Geschichte führten die beiden Gärtner (Sophia Bissinger und Selina Sedlmeier). Mit diesem Musical der Komponisten verabschiedet sich die Organisatorin Karola Piel nach 20 Jahren aus diesem Genre. Viele ehemalige Musical-Teilnehmer sind zu dieser Veranstaltung zusammengekommen. Von fast allen Werken (seit 2003) konnten die Besucher Fotos bestaunen und sich selber oder ihre Familienmitglieder wiedererkennen.

Eine Vorstellung gibt es am Sonntag, 13. Oktober, um 16.30 Uhr, Gelegenheit dazu im Gemeindesaal in Langerringen.

