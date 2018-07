10.07.2018

Zum Platzhirsch geeignet

Womit die Raiffeisenbank Kissing-Mering in der Bankenlandschaft punkten will

Von Brigitte Glas

Der Raiffeisenbank Kissing-Mering geht es gut. Auf der Vertreterversammlung wurde wieder ein positiver Geschäftsbericht vorgelegt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Müller erklärte zu Beginn die Bankenlandschaft in Deutschland und die zu erwartenden Veränderungen. Die lokalen Geldinstitute seien eine der drei Säulen der Bankenstruktur. Nach der beurteilenden Wyman GmbH wird nur der „Platzhirsch“ überlebensfähig sein. Das sei der lokale Allfinanzanbieter, der gut an die lokalen Bedürfnisse angepasst ist und ein starkes Engagement in kulturellen und sozialen Bereichen seiner Region hat. Müller sagte: „Wir, die Raiffeisenbank Kissing-Mering, sind so ein lokaler Anbieter, der sich zum Platzhirsch eignet.“ Auch in Zukunft wolle man eine eigenständige Bank bleiben. Die amtierende Vertreterversammlung besteht aus 162 Vertretern und sieben Ersatzvertretern. Im vergangenen April war neu gewählt worden.

Die Vorstände Peter Burnhauser und Stefan Ludwig erläuterten den Jahresbericht 2017 und die Geschäftsentwicklung. Getragen vom starken Kundengeschäft, sei die Bilanzsumme um 7,5 Prozent auf 860 Millionen Euro angewachsen. Der Anteil der Kundenkredite sei auf 84 Prozent gestiegen, der Anteil der Eigenanlagen auf elf Prozent gesunken. Die hauptsächliche Finanzierungsquelle seien die Kundengelder mit 66 Prozent der Bilanzsumme.

Strategisch habe das Kundengeschäft Vorrang: „Wir investieren zu Hause, statt global zu spekulieren“, sagte Burnhauser. Die Zinsbindungsfristen unterschieden sich deutlich. Während die Darlehen an Kunden langfristig gebunden sind, sei es bei den Einlagen umgekehrt. Die Kreditnachfrage sei nach wie vor stark. Die Kreditneuausreichungen von 192 Millionen Euro lägen auf Vorjahresniveau. Treiber der starken Nachfrage seien der an-haltende Immobilienboom und die niedrigen Zinsen. Die Kundenforderungen beliefen sich jetzt auf 718 Millionen Euro.

Der Anstieg der Kundeneinlagen auf 565 Millionen Euro fiel sehr moderat aus. Stetige Zuwächse verzeichneten das Bausparen und der Versicherungssektor. Das betreute Kundenvolumen stieg um 7,2 Prozent.

Große Ausgabeposten seien die Allgemeinen Verwaltungskosten von 10,9 Millionen Euro und der Steueraufwand von 2,8 Millionen Euro. „Mit einem Gewerbesteueraufkommen von 1,2 Millionen Euro tragen wir maßgeblich zur Finanzierung der kommunalen Haushalte bei“, so Burnhauser. Insgesamt habe die Bank einen Jahresüberschuss von 2,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Zieht man die Vorwegzuweisung zu den Ergebnisrücklagen von 800000 Euro ab, bleibt ein Bilanzgewinn von knapp 1,3 Millionen Euro. Zur Verwendung schlug die Verwaltung vor, eine Dividende von 3,5 Prozent oder 191000 Euro auszuschütten und den Rest den Rücklagen zuzuführen. Die Vertreter nahmen den Vorschlag einstimmig an.

Für die Zukunft sehen Burnhauser und Ludwig große Herausforderungen. Da sei ein zunehmender Ertragsdruck durch die niedrigen Zinsen, die nationale und internationale zunehmende Regulierung und das veränderte Kundenverhalten. Den Ertragsrückgang wolle man durch nachhaltiges Kundengeschäftswachstum und effiziente Geschäftsprozesse abfedern. Durch Stärken des Eigenkapitals solle der Handlungsspielraum erhalten werden. In der „Digitalisierungsoffensive“ investiere die Raiffeisenbank Kissing-Mering in Technik und Mitarbeiter, obwohl die Filiale der „Ankerplatz für die Kundenbeziehung“ sein solle. Das Motto lautet: „Digitalisierung, ohne die persönliche Filialbetreuung und den persönlichen Service aufzugeben.“

Die Veränderungen im Aufsichtsrat sind im Grunde keine. Turnusgemäß schieden Johann Greppmeier und Stefan Schramm aus dem Gremium aus. Beide stellten sich für das Amt weiterhin zur Verfügung und wurden ohne Gegenstimmen wiedergewählt.

