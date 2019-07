vor 4 Min.

Zunftstangen bei Gottesdienst zum Friedberger Altstadtfest geweiht

Am Tag der Handwerker gab es beim Festgottesdienst in Friedberg traditionell neue Zunftstangen. Stadtpfarrer Brühl hält zum Altstadtfest eine beachtliche Predigt.

Am Sonntag fand der erste Festgottesdienst des Altstadtfestes statt. Dabei erteilt der Stadtpfarrer Zünften mit ihren Zunftstangen seinen Segen: die Schneider (Heilige Afra), die Bogenschützen (Heilige Christina) und die Bader (Heilige Kosmas und Damian). Den Gottesdienst begleiteten das Orchester Collegium Musicum und der Kirchenchor von St. Jakob, ergänzt durch vier Solisten.

Predigt von Pater Brühl zur Friedberger Zeit: "Überschreiten Rote Linien"

Stadtpfarrer Brühl schloss in seiner Predigt an die Lesung vom barmherzigen Samariter an. Die Botschaft: „Liebe Gott, Deinen nächsten und Dich selbst.“ Er fand ernüchternde Worte für die derzeitigen Entwicklungen in Deutschland und der restlichen Welt: „Vielleicht gründet die Lieblosigkeit darin, dass wir uns selbst nicht mehr so recht mögen. Wir überschreiten eine Rote Linie nach der anderen, Menschen werden niedergemacht.“ Brühl verwies an dieser Stelle auf die Anfeindungen und Angriffe gegen Polizisten, Rettungskräfte, Politiker und engagierte Bürger. Konkrete Beispiele seien der Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke und der Umgang mit der Seenotretterin Carola Rackete.

Friedbergs Stadtpfarrer sieht Frieden und Demokratie gefährdet

Brühl fragte: „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ Wer nichts für Frieden und Demokratie tue, der werde am Ende beides verlieren. Er warb dafür, die Atmosphäre des Miteinanders und der Zusammengehörigkeit bei der Friedberger Zeit auch nach Ablauf der zehn Tage des Festes zu leben: „Oft versagen wir. Es ist nicht einfach, aber wir können das Gebot der Liebe umsetzen, wenn wir es wollen.“

Er wolle nicht am Stammtisch, nicht zu Hause und auch nirgendwo sonst menschenfeindliche Parolen hören oder auch nur im Spaß darüber schmunzeln. „Das müssen wir unseren Kindern vermitteln und uns selbst korrigieren. Habe die Ehre, Amen.“ Die sichtlich bewegten Gottesdienstbesucher klatschten Beifall.

Kirche mit weiteren Höhepunkten beim Friedberger Altstadtfest

Nach dem Abendmahl dankte Pfarrer Brühl allen Mitwirkenden der Messe und den Organisatoren sowie Teilnehmern der Friedberger Zeit. „Möge Gott Regen und Blitz in den kommenden Tagen von Euch fernhalten. Sein Segen sei mit Euch und bleibe bei Euch für alle Zeit.“

Täglich findet um 22 Uhr das musikalische Nachtgebet in St. Jakob statt. Am kommenden Sonntag gibt es dort um 10 Uhr erneut einen Festgottesdienst, außerdem ab 15 Uhr den historischen Pilgerzug nach Herrgottsruh.

