14.10.2020

Zur Tausendjahrfeier soll Mering leuchten: Was geboten wird

Zur Tausendjahrfeier beleuchtet Mering markante Punkte wie etwa den Marktplatz, Rathaus oder Grundschule. Auch die Anlieger wie Geschäfte und Gastronomie dürfen sich beteiligen. Wie so etwas aussehen kann, hat Grafiker Thomas Benseler in dieser Ansicht simuliert.

Plus Die Tausendjahrfeier steht in Mering im kommenden Jahr an. Ein Lichterweg mit Essständen und kleinen Bühnen steht auf dem Programm. Wo der entlangführt.

Von Gönül Frey

Das 1000-jährige Bestehen feiert der Markt Mering im kommenden Jahr. Wegen des Coronavirus steht die Kommune dabei vor vielen Ungewissheiten. Deswegen wurde das viertägige öffentliche Fest vom Frühjahr in den Herbst verlegt. Dabei verteilt sich die Veranstaltung außerdem auf einen Rundweg mit mehreren Stationen, damit nicht zu viele Menschen geballt an einem Ort zusammenkommen. Dieses Konzept stellten Bürgermeister Florian Mayer und sein Projektteam nun im Detail vor.

Termin ist entweder von Donnerstag, 30. September, bis Sonntag, 3. Oktober - oder eine Woche später. Gefeiert wird immer erst ab dem späten Nachmittag. Denn das Motto lautet „Licht, Kultur und Food“. Dazu haben die Organisatoren bereits einen Rundgang festgelegt, der als Lichterweg illuminiert werden soll. Markante Gebäude, aber auch der Straßenraum sollen dabei mit Lichtkunstwerken ausgestattet werden. Auf der Strecke ist ein abwechslungsreiches Angebot an Essensständen geplant – mit den ortsansässigen Gastronomiebetrieben ergänzt durch auswärtige Streetfoodanbieter. Der Markt Mering stellt seine Buden, die sonst am Weihnachtsmarkt oder am Badanger-Biergarten zum Einsatz kommen, zur Verfügung.

Tausendjahrfeier in Mering: kleine Flächen für Auftritte

An den Eckpunkten des Weges gibt es kleinere Flächen für Auftritte der Vereine, von Musikern oder anderen Künstlern. Zwei größere Bühnen stehen am Marktplatz und am Badanger zur Verfügung.

„Die gesamte Runde ist behindertengerecht“, betont Stefan Nerlich, Leiter der Meringer Verwaltung. Er erläutert, dass der Markt Mering beim Lichterweg für eine gewisse Grundinfrastruktur sorgen werde. So übernimmt die Kommune die Beleuchtung am Badanger und kümmert sich darum, dass der Fest-Rundweg durch eine durchgehende Illumination als solcher überall erkennbar ist. Doch ohne die Mitwirkung von Anwohnern, Vereinen und anderen Organisationen werde es nicht funktionieren.

In einem ersten Schritt finden deswegen Gespräche mit den Geschäftsleuten im Zentrum statt. Wunschvorstellung des Projektteams wäre, dass sich möglichst viele beteiligen und beispielsweise die Häuser entsprechend anleuchten. „Es gibt sehr unterschiedliche Illuminationen, manche sind extrem teuer“, sagt Nerlich. Es finden sich jedoch auch einfachere und nicht so teure Möglichkeiten beispielsweise mit LED-Projektionen. Die Organisatoren sind gespannt, was sich die Meringer einfallen lassen. Ein entsprechender Aufruf für Vereine und Künstler soll folgen. Nerlich stellt hierzu noch einen Anforderungskatalog zusammen. Denn die Angebote müssen bestimmte Bedingungen erfüllen - zum Beispiel müssen sie schlechtwettertauglich sein.

Bei der Feier in Mering darf Musik nicht fehlen

Zum Feiern darf Musik nicht fehlen. Ansprechpartner hierfür ist der Meringer Kulturbeauftragte Klaus-Dieter Ruf. Kleinere Ecken für Auftritte gibt es an der Ecke Jägerberg/Augsburger Straße und vor dem Optikgeschäft Spengler. Hier hat Ruf schon Ideen, wie etwa Trommelgruppen und Ähnliches. Größere Formationen können am Marktplatz und am Badanger auftreten.

Ähnlich wie beim Fest zur Markterhebung soll es für Kinder Attraktionen wie Schiffschaukel und Mini-Riesenrad geben. Nerlich könnte sich auch Laternenumzüge vorstellen. Die Schulen und Kindergärten werden beim Festprogramm noch mit eingebunden. Ein Höhepunkt wird der ökumenische Gottesdienst sein, für den der katholische Bischof bereits zugesagt hat.

Nach dem viertägigen Straßenfest folgt am 23. Oktober ein Benefizkonzert der Süddeutschen Bläserphilharmonie und am Samstag, 13. November, der Festakt für geladene Gäste. Hierzu hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sein Kommen zugesagt. Der Meringer Literat Jürgen Schwilski wird mit einem humorvollen Streifzug durch die Historie unterhalten. Außerdem soll dabei der Sieger des Kunstwettbewerbs verkündet werden. Die Ausschreibung dazu wird demnächst in einer entsprechenden Fachzeitschrift veröffentlicht.

Eher ausweichend reagiert das Projektteam auf die Frage nach dem Kostenrahmen. „Das ist momentan noch nicht ganz klar“, sagt Mayer. Nerlich erklärt, dass im Endeffekt der Gemeinderat darüber entscheiden müsse. Dieser werde angesichts der angespannten Finanzlage genau abwägen, was die Bevölkerung noch gut findet – und was nicht mehr.

„Wir tasten uns ran“, fügt Mayer hinzu. Und Thomas Benseler meint: „Wir müssen abwägen zwischen finanzieller Not und kulturellem Anspruch.“ Florian Mayer erinnert an das gelungene Fest zur Markterhebung. Damals habe man dank dem Engagement der Meringer mit einem schmalen Budget etwas Tolles auf die Beine gestellt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen