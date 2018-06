vor 58 Min.

Zusammen mitfiebern bei Fußball-WM rund um Friedberg

Donnerstag startet die Fußball-Weltmeisterschaft. Wo ist Public Viewing rund um Friedberg geboten?

Von Anna Tretter und Ute Krogull

2014 verfolgten rund drei Milliarden Menschen weltweit die Fußball-Weltmeisterschaft bei Public Viewing. Mit ähnlich vielen Mitfiebernden ist auch heuer zu rechnen. Doch die Angebote in und um Friedberg sind begrenzt. Die Stadt Friedberg hatte 2014 selber Public Viewing auf dem Marienplatz organisiert. Dieses Jahr jedoch nicht. Stadtsprecher Frank Büschel erklärt, dass vor vier Jahren die Innenstadt ohnehin wegen des Stadtjubiläums gesperrt gewesen sei. Dieses Jahr habe man keine geeignete Fläche gefunden, die man längere Zeit belegegen kann – zu mal die Parksituation wegen der zahlreichen Baustellen in Friedberg gerade schwierig ist und Veranstaltungen wie Bergbühne die Stadtmitte zusätzlich belasten. Auch die Areale rund um den See wolle man nicht überbeanspruchen.

Kussmühle

Im Restaurant Kussmühle nahe dem Friedberger See können sich am Sonntag um 17 Uhr bis zu 100 Fans einfinden, um das erste Spiel der Nationalelf gegen Mexiko anzuschauen. Das Match wird auf der überdachten Terrasse bei jedem Wetter ausgestrahlt.

Ihle Baker’s

Auch bei Ihle Baker’s gegenüber von Segmüller werden die WM-Spiele übetragen. Dort ist schon am Donnerstag Anpfiff: In der ersten Partie werden sich Russland und Saudi-Arabien gegenüber stehen. Auf Anfrage überträgt die Gaststätte auch andere Auswärtsspiele.

Andechser

In Mering ist das beliebte Andechser Wirtshaus Anlaufstelle Nummer Eins für Fußballfans: alle Deutschlandspiele werden hier übertragen. Bei gutem Wetter können Mitfiebernde sie gemütlich im Biergarten verfolgen, bei schlechtem Wetter bietet das Lokal selbst rund 50 Plätze. „Vom Flammkuchen bis zum Burger servieren wir den Fans alles, was sie zum Mitfiebern brauchen“, sagt Geschäftsführer Christian Baumüller. Die Finalrunden werden selbstverständlich auch übertragen - „mit dem gleichen Sieger wie bei der letzten Weltmeisterschaft“, hofft Baumüller.

Sommerkeller

„WM-Fieber“ ist im Biergarten Sommerkeller in Affing angesagt. Wie Betreiber Walter Fischer sagt, verzichtet er wegen der schwierigen Lichtverhältnisse bei Spielen am Nachmittag auf Leinwand und Beamer. Stattdessen werden zwei große Fernseher aufgehängt. Mindestens 160 der Plätze sind zudem mit Schirmen überdacht. Gezeigt werden alle Spiele.

Karte im Internet

Eine Karte mit allen Orten von Public Viewing inder Region finden Sie hier.

