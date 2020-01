09:15 Uhr

Zusammenprall in Friedberg wegen missachteter Vorfahrt

Die Vorfahrt missachtet hat am Montag ein 49-jähriger Autofahrer in Friedberg.

Am Montag gegen 20.15 Uhr ereignete sich in Friedberg ein Zusammenprall an der Einmündung Aichacher Straße/Wulfertshauser Straße.

Ein 49-Jähriger missachtete laut Polizei die Vorfahrt eines 80-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (tril)

