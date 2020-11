10:48 Uhr

Zusammenstoß bei Ausfahrt vom Grundstück

Zwei Fahrzeuge stoßen in der Kissinger Lechauenstraße zusammen.

Am Freitagmorgen gegen 6.50 Uhr übersah eine Pkw-Fahrerin an einer Grundstücksausfahrt zur Lechauenstraße in Kissing einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Beim Zusammenstoß entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. (FA)

