vor 36 Min.

Zusammenstoß im Kreisverkehr bei Friedberg-West

Autofahrer missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall am Businesspark.

Sachschaden in Höhe von 3500 Euro entstand bei einem Unfall im Kreisverkehr am Friedberger Businesspark. Wie die Polizei mitteilt, wollte am Donnerstagabend ein Autofahrer von der Kreisstraße AIC 25 kommend dort einbiegen und übersah einen Pkw, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß.

Themen folgen