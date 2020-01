09:26 Uhr

Zusammenstoß in Friedberg wegen missachteter Vorfahrt

Die Vorfahrt missachtet hat am Donnerstag offenbar ein 41-jähriger Autofahrer in Friedberg.

In Friedberg hat es einen Unfall gegeben, weil ein 41-Jähriger offenbar die Vorfahrt missachtet hat. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

An der Ecke Bozener Straße/Wiffertshauser Straße hat es in Friedberg einen Unfall gegeben. Am Donnerstag gegen 21.30 Uhr bog ein 41-Jähriger mit seinem Skoda von der Bozener Straße nach links in die Wiffertshauser Straße ab.

Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines 52-jährigen Renault-Fahrers. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. (tril)

Themen folgen