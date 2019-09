11:00 Uhr

Zusammenstoß zweier Autos in Friedberg mit Verletzten

Ein Autounfall hat sich am Sonntag in Friedberg an der AIC 25 ereignet. Zwei Personen wurden verletzt.

Eine Frau hat in Friedberg an der AIC 25 laut Polizei die Vorfahrt missachtet und so einen Unfall mit Verletzten verursacht.

Eine 44-Jährige hat durch das Missachten der Vorfahrt einen Verkehrsunfall in Friedberg verursacht. Sie war am Sonntag mit ihrem Ford auf der Neuen Bergstraße unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße AIC 25 missachtete die Frau laut Polizei die gebotene Vorfahrt eines 36-Jährigen, der dort mit seinem VW fuhr.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Unfallverursacherin ebenso wie die 26-Jährige Beifahrerin des VW-Fahrers leicht verletzt. Beide Frauen kamen zur Untersuchung ins Friedberger Krankenhaus. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. (tril)

