Zuschuss für die Ambulante

Merchinger Rat stimmt Antrag zu

Kurz gestaltete sich die jüngste Gemeinderatssitzung in Merching. Es standen nur wenige Entscheidungen an: Die Ambulante Kranken- und Altenpflege in Mering erhält für das Jahr 2018 Zuschüsse in Höhe von 3727,20 Euro.

Der Neubauantrag eines Einfamilienhauses in der Fichtenstraße wurde genehmigt. Auch der Neubau eines Zweifamilienhauses mit Doppelgarage in der Kirchfeldstraße wurde positiv beschieden. Bürgermeister Martin Walch sagte: „Es ist gut, wenn es großzügige Gärten und freie Flächen innerorts gibt, aber auch, wenn sie als Wohnflächen genutzt werden. Ich denke mit Grausen an die vielen leer stehenden Gebäude im Oberdorf.“ (crp)