vor 34 Min.

Zusteller ergaunert sich Waren in Friedberg

Ein Fahrer ließ Pakete in seinen Bezirk bei Friedberg schicken. Dort nahm er sie in Empfang - bezahlte aber nicht.

Die eigene Firma kam einem vermutlich betrügerischen Paketzusteller auf die Schliche. Wie die Polizei Friedberg meldet, besteht der Verdacht, dass der 22 Jahre alte Mann sich von einem Online-Versandhaus teure Waren schicken ließ, darunter Hifi-Zubehör, Schuhen, Foto- und Videokameras und Elektroartikel. Für seine Bestellungen benutzte er wohl zum Teil falsche Personalien und Anschriften, die alle in seinem Zustellbezirk lagen. So konnte er in Seelenruhe die Paketsendungen abfangen und als zugestellt deklarieren.

Online-Händler bemerkt Unregelmäßigkeiten

Die Sache flog auf, als der Online-Händler immer wieder beim selben Zustelldienst auffällige Unregelmäßigkeiten entdeckte. Diese Firma hat wiederum ein Unternehmen mit Sitz in Friedberg als Subunternehmer beauftragt. Dieses recherchierte intern, kam so auf den 22-jährigen Mitarbeiter und zeigte ihn bei der Polizei an. Den Beamten zufolge besteht der Verdacht, dass die ergaunerten Waren nach Osteuropa verschoben wurden. Der junge Mann wurde am Montag vorläufig festgenommen und am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Dem Versandhaus entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

