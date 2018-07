vor 37 Min.

Zwei Autofahrer bei Unfall schwerst verletzt

Zwischen Ried und Odelzhausen war die Staatsstraße am Donnerstagabend mehrere Stunden lang komplett gesperrt.

Mit Rettungshubschraubern sind am Donnerstagabend zwei Menschen nach einem Verkehrsunfall mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen worden. Gegen 19 Uhr war eine 49-Jährige auf der Staatsstraße zwischen Ried und Odelzhausen unterwegs, als sie nach einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Frontal prallte sie mit dem Wagen eines 45-Jährigen zusammen. Auf dem Streckenabschnitt sind Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erlaubt. Weil die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten anordnete, war die Straße mehrere Stunden lang komplett gesperrt. Bei der Unfallverursacherin besteht laut Polizei der Verdacht, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Feuerwehren aus Ried, Eismannsberg, Egenhofen und Mittelstetten waren im Einsatz. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von 70000 Euro.

