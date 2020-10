12:30 Uhr

Zwei Autos krachen bei Heimatshausen frontal zusammen

Bei Friedberg-Heimatshausen fährt ein 32-Jähriger etwas zu weit links. Das hat Folgen: Zwei Autos stoßen aufeinander, der Schaden ist groß.

Ein Frontalzusammenstoß ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Heimatshausen und Harthausen. Dabei fuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW in der engen und teils unübersichtlichen Straße in eine Rechtskurve laut Polizei etwas zu weit links, als ihm ein Audifahrer entgegenkam.

Unfall in Friedberg-Heimatshausen: Audi muss abgeschleppt werden

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der Audi musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. (pos)

