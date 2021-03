12:39 Uhr

Zwei Autos krachen ineinander: 15.000 Euro Schaden bei Unfall

Eine 72-jährige Autofahrerin übersieht in Derching ein anderes Fahrzeug und es kracht. Alle Unfallbeteiligten kommen leicht verletzt in Krankenhäuser.

Zu einem heftigen Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 19.30 Uhr in Derching gekommen. Ein 40-Jähriger war mit seinem VW auf der Kreisstraße AIC 25 in westlicher Richtung unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 72-Jährige mit ihrem Opel die Mühlstraße in südlicher Richtung.

An der Einmündung zur AIC 25 übersah die 72-Jährige laut Polizei den vorfahrtsberechtigten 40-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurden der 40-Jährige und seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden in die Uniklinik nach Augsburg gebracht.

Unfall in Derching: Totalschaden an beiden Autos

Die 72-Jährige wurde augenscheinlich nicht verletzt, aber zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Die Fahrbahn war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Derching übernahm die Umleitung des Verkehrs und die Reinigung der Straße bezüglich ausgelaufener Betriebsstoffe. Auch die Freiwillige Feuerwehr Stätzling war vor Ort. (AZ)

Themen folgen