Zwei Azubis aus dem Landkreis Aichach-Friedberg mit Bestnoten

Plus Zwei Gewinner des jährlichen Wettbewerbs der Handwerkskammer von Schwaben absolvierten ihre Ausbildung in Aichach-Friedberg. Wie sie zu ihren Berufen kamen.

Von Sina Stegmüller

Immer pünktlich sei er und immer top drauf. So beschreibt der Dasinger Bauunternehmer Johannes Ankner den frisch gebackenen Metallbauer David Draxler. Auch Anna Rüdiger, die ihre Ausbildung zur Bäckerin dieses Jahr erfolgreich abschließen konnte, erntet reichlich Lob von der schwäbischen Handwerkskammer.

David Draxler kommt aus Hausen bei Aindling und begann seine Ausbildung im Herbst 2017. In der Regel dauert diese dreieinhalb Jahre. Doch nicht für David Draxler. Denn dank seiner außergewöhnlich guten Leistung, wie HWK-Präsident Hans-Peter Rauch sie bewertet, konnte Draxler seine Lehrzeit auf drei Jahre verkürzen und hat sie somit vor einigen Wochen erfolgreich beendet.

Aindlinger ist der beste Metallbauer Schwabens

Er sei besonders durch sein hohes Engagement aufgefallen, sagt sein Chef Ankner, auch mit Draxlers Noten ist er hochzufrieden. Denn dank seines Durchschnitts von 1,6 ist der Aindlinger als bester Metallbauer Schwabens ausgezeichnet worden und damit Kammersieger.

"Mir gefällt vor allem die kollegiale Atmosphäre in kleineren Handwerksbetrieben", sagt Draxler. Obwohl er von Anfang an wusste, dass die Löhne im Handwerk oft geringer ausfallen als in der Industrie, hat er seine Entscheidung nie bereut. Die Anonymität in großen Industriebetrieben sei eben nichts für ihn, ergänzt der 19-Jährige.

Erfolgreiche Ausbildung als Metallbauer in Dasing

Nach einem Praktikum und einem Ferienjob im Metallbau entschloss er sich, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. "Mir hat der Beruf gefallen, deshalb habe ich nicht lange überlegt und mich beworben." Nachdem er seine Ausbildung in Dasing nun sehr erfolgreich abschließen konnte, fühlt er sich in seiner Entscheidung umso mehr bestätigt und kann sich auf eine erfolgreiche Zukunft im Handwerk freuen.

"Als Metallbauer muss man stets präzise arbeiten", erklärt David Draxler. Das vorausschauende Denken gefalle ihm besonders: "Das Planen der einzelnen Arbeitsschritte erfordert eine hohe Konzentration, das macht mir Spaß. Natürlich gibt es auch schlechte Tage, die guten überwiegen aber bei Weitem."

Konstruktionstechniker David Draxler Mitte ist der Kammersieger der Handwerkskammer für Schwaben. Links neben ihm sein Chef Johannes Ankner, rechts HWK-Präsident Hans-Peter Rauch. Bild: Michael Postl

Anna Rüdigers Leidenschaft ist das Backen. Die 22-Jährige ist in Sachsen aufgewachsen, absolvierte ihre Ausbildung jedoch in Derching in der Bäckerei Scharold. Auch sie erhielt eine Siegerurkunde der Schwäbischen Handwerkskammer: Sie schloss ihre Ausbildung mit einem Notendurchschnitt von 1,0 ab - sowohl in der Schule als auch in der Gesellenprüfung.

Vor ihrer Bäckereiausbildung lernte die Zwickauerin das Handwerk einer Konditorin. "Ich wollte mein Wissen noch erweitern. Als Bäckerin lernt man den Backprozess noch detaillierter kennen, das ist sehr spannend", erzählt Anna Rüdiger. Sie ist von erfahrenen Bäckern und Konditoren auf der ganzen Welt begeistert und möchte eines Tages selbst mit ihren eigenen Kreationen glänzen.

Abends backt die Kammersiegerin zu Hause weiter

Gezögert hat die Bäckerin bei ihrer Berufswahl noch nie: "Es gab zwar viele Hindernisse, ich habe meinen Weg aber nie bereut", erklärt die gebürtige Sächsin. Sie versucht stets, ihr Wissen auf dem neuesten Stand zu halten und sich regelmäßig fortzubilden. Wenn es die Zeit zulässt, übt die 22-Jährige sogar nach Feierabend fleißig in ihrer Wohnung in Hochzoll weiter: "Ich freue mich schon auf die Plätzchenzeit, da duftet es bei mir zu Hause so schön nach Zimt, wenn ich backe."

Von der süßen Torte bis hin zu einem leckeren Brot mit knuspriger Kruste - Anna Rüdiger bäckt alles gerne. Das Wichtigste für sie ist, dass es den Kunden schmeckt und sie ihnen damit eine Freude bereiten kann. Ihr Durchhaltevermögen und ihr Ehrgeiz machten auch sie zu einer der 57 Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen HWK-Auszeichnungen.

Als die Zwickauerin ihre Wurzeln in Sachsen verließ und nach Augsburg zog, hatte sie keinerlei Vorkenntnisse. Trotz allem konnte sie große Erfolge erzielen und ist "jeden Tag aufs neue stolz, Menschen mit Lebensmitteln versorgen zu können. Von daher war die Ausbildung jede Anstrengung wert", erklärt Anna Rüdiger.

Auszeichnung der Handwerkskammer ist eine Motivation

Auch nach dem Ende ihre Ausbildung verliert die gelernte Konditorin und Bäckerin ihren Ehrgeiz nicht, denn sie möchte eines Tages zu den angesehensten Bäckerinnen des Landes gehören. Dass sie nun zur besten Bäckerei-Auszubildenden in ganz Schwaben gekürt wurde, motiviert Anna Rüdiger umso mehr, täglich ihr Bestes zu geben und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

