vor 34 Min.

Zwei BMW stoßen zusammen

Die Polizei Friedberg Meldet einen Unfall an der Ecke Münchener Straße/Fuchsberg in Mering.

Am Dienstag gegen 23 Uhr wollte ein 29-Jähriger mit seinem BMW in Mering von der Münchener Straße in den Fuchsberg in einem weiten Bogen nach rechts abbiegen. Eine 20-Jährige, die ebenfalls mit einem BMW auf der Münchener Straße nachfolgte, wollte an dem vermeintlichen Linksabbieger rechts vorbeifahren.

Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von zusammen 4.000 Euro. (FA)

Themen folgen