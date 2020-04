vor 35 Min.

Zwei Bäume gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Unbekannter stahl zwei Setzlinge aus einem Garten in Friedberg. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei frisch gepflanzte Bäume stahl ein Unbekannter am Sonntag in Friedberg. Eine Anwohnerin hatte den Birnbaum und den Kirschbaum kurz zuvor in ihrem Garten in der Wintergasse eingepflanzt. Nach Angaben der Polizei haben die Setzlinge einen Wert von etwa 60 Euro.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

