Zwei Bewerber konkurrieren in Mering um das Amt des Umweltbeauftragten

Plus Nach der Grünensprecherin Petra von Thienen meldet nun auch Michael Lerchl von den Unabhängigen (UWG) sein Interesse für das Amt des Umweltbeauftragten in Mering an.

Von Gönül Frey

Ob Blühstreifen, begrünte Dächer oder der Einsatz von Pestiziden - Umweltthemen rücken in Mering bei kommunalpolitischen Entscheidungen immer stärker in den Fokus. So beschloss der Gemeinderat im Dezember, das neue Amt eines Umweltbeauftragten zu schaffen. Um dieses konkurrieren nun gleich zwei Kandidaten.

Grünen-Fraktionssprecherin Petra von Thienen, auf deren Initiative nach der Kommunalwahl ein eigener Umweltausschuss eingerichtet wurde, hatte die Schaffung des Amtes vorgeschlagen und sich bereit erklärt, dieses zu übernehmen. Die SPD-Fraktion äußerte jedoch den Wunsch, dass auch andere Interessierte die Möglichkeit erhalten sollten, sich dafür zu bewerben. Deswegen hatte der Gemeinderat dafür eine Frist bis 31. Januar festgelegt, damit das Gremium in seiner Sitzung am 25. Februar über die Personalfrage entscheiden kann.

Kandidat der UWG ist Managementbeauftragter für Umwelt

Und tatsächlich hat sich noch ein zweiter Bewerber gemeldet. Michael Lerchl, der auf der Gemeinderatsliste der UWG kandidierte, würde das Amt des Umweltbeauftragten gerne übernehmen. Seine Bewerbung hat er bereits auf der Internetseite der Unabhängigen veröffentlicht.

Michael Lerchl von der UWG möchte für das Amt des Umweltbeauftragten in Mering kandidieren. Bild: Ralf Hermle

Der 52-Jährige, der mit seiner Familie in Mering-St. Afra lebt, verweist auf seine berufliche Erfahrung. Als Managementbeauftragter für Umwelt, Qualität und Arbeitssicherheit der Stadtwerke München befasse er sich tagtäglich mit der praktischen Umsetzung des Umweltschutzes. Als Fachdozent der Industrie- und Handelskammer hält er in ganz Bayern Vorträge zu Umweltthemen wie Recycling und Wiederaufbereitung. Ein großes Anliegen für Mering wäre ihm "der weitestgehende Verzicht auf den Einsatz von Benzin getriebenen Maschinen und deren Ersetzung durch energiesparendere, weniger Lärm verursachende und sicherere Arbeitsgeräte". Bei der entsprechenden Umstellung würde er dem Meringer Bauhof gerne zur Seite stehen.

Petra von Thienen engagiert sich in Mering bei vielen Naturschutz-Projekten

In Reaktion auf die Veröffentlichung der UWG hat nun auch Grünen-Sprecherin Petra von Thienen ihre Bewerbung auf ihrer Internetseite öffentlich gemacht. Die 58-jährige Diplom-Biologin, die als Dokumentationsmanagerin bei einem IT-Konzern arbeitet, verweist auf ihr langjähriges Engagement in der Marktgemeinde und zahlreiche Umweltprojekte, bei denen sie aktuell in Mering beteiligt ist: unter anderem das Stadtbiotop, bessere Mobilitätskonzepte für Mering sowie die Zusammenarbeit mit dem Meringer Bauhof, sei es beim Grünflächenmanagement oder bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (wir berichteten).

Sie möchte sich als Merings Umweltbeauftragte engagieren: Petra von Thienen Bild: Wolfhard von Thienen

Für sie sind Umweltzerstörung, Klimawandel und Artensterben die großen Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ihr Ziel als Umweltbeauftragte wäre es, "mit sinnvollen Maßnahmen unseren eigenen Meringer Umweltstandard zu schaffen".

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Bürgermeister Florian Mayer, dass bei ihm außer diesen beiden keine weiteren Bewerbungen eingegangen sind. Zuletzt hatte es auch bei der Wahl des Seniorenbeauftragten zwei Interessenten gegeben. Damals hatte der Gemeinderat auf Vorschlag des Bürgermeisters beide gemeinsam mit der Aufgabe betraut.

Merings Bürgermeister hält Doppelspitze nicht für sinnvoll

Eine solche Doppelspitze hält er jedoch beim Umweltbeauftragten nicht für sinnvoll. Der Seniorenbeauftragte sei schon viele Jahre etabliert gewesen und die Arbeit bekanntermaßen umfangreich. "Wir haben 3000 Senioren in Mering, für die er der Ansprechpartner sein soll - das schafft einer alleine kaum", erklärt Mayer. Der Umweltbeauftragte müsse sich dagegen erst etablieren. Er sehe ihn als repräsentatives Amt und als jemanden, der vor allem thematisch arbeite und Vorhaben aus dem Umweltbereich anschiebt. "Das steht und fällt mit der Person", sagt Mayer. Er erhofft sich eine Entlastung der Verwaltung, die derzeit unendlich viel Arbeit habe. Der Nutzen eines eigenen Umweltbeauftragten ist nach Ansicht Mayers deutlich höher als der Aufwand für die Kommune, der wie bei den anderen Beauftragten auch bei einer Entschädigung von jährlich 600 Euro liegt.

Der Bürgermeister möchte vorab keine Beurteilung der Kandidaten abgeben. Als im Dezember zunächst Petra von Thienen als einzige Option zur Debatte stand, hatte er bereits erklärt, dass er sie sich sehr gut in dem Amt vorstellen könnte. Auf Nachfrage erklärt er nun, dass die Entscheidung auch Einfluss auf das Miteinander im Gemeinderat haben könne. UWG und CSU stellen jeweils zwei Beauftragte und die SPD einen. Nur die Grünen haben bisher keinen. "Es ist für die Zusammenarbeit nicht gut, wenn man eine Fraktion komplett ausbootet", gibt er zu bedenken.

