Zwei Bilderbuch-Abende beim Brunnenfest

Rund ums Kissinger Rathaus feiert der ganze Ort gemeinsam. Das Programm bietet einiges für Augen und Ohren und am heißen Samstag auch einige dringend nötige Erfrischungen.

Von Peter Stöbich

In the Mood – auf deutsch in Stimmung – brachten die „Swingin‘ Peaceburgers“ die Besucher des Kissinger Brunnenfestes mit dem schwungvollen Glenn Miller-Hit. Unter der Leitung von Andi Bolleininger spielten die 20 Musiker aber auch Titel von den Beatles, Ray Charles oder Frank Sinatra – der perfekte Auftakt zu einem herrlichen Sommerabend wie aus dem Bilderbuch. „Der Platz vor der Mittelschule eignet sich ideal als Bühne, die Stimmung ist bestens“, fasste der Dirigent am ersten Abend die Atmosphäre vor dem Rathaus zusammen.

„Ist doch klar, dass es Petrus gut mit den Kissingern meint“, freute sich stellvertretende Bürgermeisterin Silvia Rinderhagen, die auch heuer wieder die Veranstaltung gemeinsam mit Gemeindeverwaltung und Vereinen organisiert hatte. Allerdings meinte es der himmlische Wettermacher am Samstagnachmittag gar zu gut, denn bei 30 Grad kamen Tänzer und Zuschauer gleichermaßen ins Schwitzen. Da half nur ein Fußbad im plätschernden Brunnen oder Abkühlung von innen durch einen alkoholfreien Cocktail.

Dank für Silvia Rinderhagen als Organisatorin des Brunnenfests

Bürgermeister Reinhard Gürtner dankte Silvia Rinderhagen für ihre Arbeit mit einem Präsent und sagte, „unser jährliches Fest ist ein schönes Zeichen für den Zusammenhalt der Vereine in der Gemeinde“. Das abwechslungsreiche Programm am Samstag war als Unterhaltung für die ganze Familie konzipiert und bot Musik, Show und Spaß.

Unter anderem gab es rund ums Rathaus ein Angelspiel und Karussell, Bastelaktionen, Kamelreiten, Kinderschminken sowie zahlreiche weitere Attraktionen. Am Stand der Friedberger Allgemeinen konnten Jugendliche in durchsichtigen Laufbällen durch ein großes Wasserbecken toben. Auf einem Parcours der Verkehrswacht durften junge Radfahrer ihre Geschicklichkeit testen und für Kinder richtete der Tennisclub ein Minispielfeld ein.

Mit Marionetten spielten Mitglieder des Vereins „Bayerischer Hiasl“ die Lebensgeschichte des Kissinger Wilderes nach. Wer wissen wollte, wie schnell er einen Ball werfen kann, war am Stand der Handball-Abteilung des Kissinger SC richtig: Die Sportler waren mit einem Geschwindigkeitsmesser vertreten.

"Zarathustra und die Arzthelfer" spielen in Kissing die Rock-Klassiker

Viele Gruppierungen aus Kissing und Mering sorgten für Gaudi mit einem Rock‘n‘Roll tanzenden Pferd oder einem Mülltonnen-Ballett. Vor der Mittelschule gab es instrumentale Darbietungen, akrobatische und Gymnastik-Vorführungen, Hip-Hop-Tänze und vieles mehr. Auf die jüngsten Tanzmäuse des Sportclubs waren ihre Eltern sichtlich stolz und im Rathaus konnte man die Werke von Mitgliedern des Kunstkreises Lechkiesel bewundern.

Bei etwas milderen Temperaturen am Samstagabend heizte die Band „Zarathustra und die Arzthelfer“ den Besuchern mit Rock-Klassikern ein.

Programm des Brunnensfest lässt keine Wünsche offen

Alles in allem ein Programm, das kaum Wünsche offen ließ, wie auch Anni Kreitmeier bestätigte. Sie war vergangenes Jahr aus dem Allgäu in die Nähe ihrer Kinder nach Kissing gezogen. „Für so eine kleine Gemeinde ist es bemerkenswert, was hier alles auf die Beine gestellt wird“, sagte sie und ließ sich einen Steckerlfisch schmecken.

Um weitere Schmankerl für die zahlreichen Gäste aus nah und fern kümmerten sich unter anderem Fischergilde, Feuerwehr, Handballer, Rotes Kreuz, Schützenverein und Tennisclub. Bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Brotzeiten, Steaksemmeln und Süßwaren wurde gefeiert, bis der Samstag zu Ende ging.

