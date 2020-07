vor 35 Min.

Zwei Einbrüche in Mering: Polizei sucht nach Zeugen

Aus Mering meldet die Friedberger Polizei zwei Einbrüche. Gestohlen wurde aber nur einmal.

Zwei Einbrüche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldet die Friedberger Polizei aus Mering. Den ersten verübte ein Unbekannter in einer Produktionshalle in der Bertha-Benz-Straße. Dabei richtete er einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro an, gestohlen hatte der Täter jedoch nichts.

Einbrüche in Mering: Die Polizei sucht nach Zeugen

Einen weiteren Einbruch verübte ein Unbekannter in der selben Nacht in einen Getränkemarkt im Gaußring. Dort stahl er mehrere teurere Alkoholika, der Diebstahlschaden bewegt sich laut Polizei im niedrigen dreistelligen Bereich. Zudem verursachte der Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (pos)

