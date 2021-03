vor 17 Min.

Zwei Einbrüche in einer Nacht

Ein Einbrecher hat in Friedberg zugeschlagen, die Polizei bittet um Hinweise.

In ein Ingenieurbüro und ein Autohaus in Friedberg bricht ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein. Er macht viel Schaden und wenig Beute.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlug ein Einbrecher in der Engelschalkstraße und der Thomas-Dölle-Straße zu. Er brach in ein Autohaus und ein Ingenieurbüro ein. Dabei habe er erheblichen Sachschaden angerichtet, heißt es von der Polizei Friedberg.

Wenig Beute für den Einbrecher

Dieser beläuft sich derzeit zusammen auf etwa 3000 Euro. Der Einbrecher konnte nur einen geringen Bargeldbetrag erbeuten. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

