12:32 Uhr

Zwei Frauen eröffnen eine Café-Bäckerei in Dasing

Cornelia Staib (links) und Melanie Hansen haben in der Taitinger Straße in Dasing das Café Melcon eröffnet.

Plus Cornelia Staib und Melanie Hansen erfüllen sich mit ihrer Café-Bäckerei den Traum vom eigenen Geschäft. Sie haben uns verraten, was hinter dem Namen "Melcon" steht.

Von Sabine Roth

Es sei reiner Zufall gewesen, erzählt Cornelia Staib. Als sie in unserer Zeitung gelesen hat, dass die Inhaber des Schwabenbäck in Dasing nach einem passenden Nachfolger suchen, dachte sie sofort: „Das wäre was für mich.“ Schon vor ein paar Jahren suchte die gelernte Einzelhandelskauffrau nach einer neuen Herausforderung. Eigentlich wollte die 58-Jährige, die lange Zeit in der Gartenbranche gearbeitet hat, immer einen Blumenladen aufmachen. Aber irgendwie wollte dieser Wunsch bisher nicht in Erfüllung gehen.

58-Jährige macht in Dasing Bäcker statt Blumenladen auf Mit dem Café Melcon in der Taitinger Straße ist es jetzt zwar kein Blumenladen geworden, weil das mit den örtlichen Gegebenheiten im ehemaligen Schwabenbäck nicht zu realisieren gewesen wäre. Doch auch hier hat Staib viel Kontakt mit Kunden und kann ihren Traum vom eigenen Laden leben. Ihre fünf Kinder sind bereits aus dem Gröbsten heraus. Die Zeit war reif. „Ich habe schon immer von meinem eigenen Geschäft geträumt. Und wenn ich etwas vorhabe, dann ziehe ich es durch“, sagt Staib. Ihrer Geschäftspartnerin Melanie Hansen ging es genauso. Sie ist eine gute Bekannte des Sohnes von Cornelia Staib und als sie von der Geschäftsübernahme hörte, war sie sofort Feuer und Flamme. Die 22-jährige Einzelhandelskauffrau kennen viele vom Bauernmarkt in Dasing. Dort hat sie fünf Jahre lang im Service gearbeitet. Auch im Café Melcon ist sie für den Service zuständig. „Ich liebe den Umgang mit den Leuten und freue mich, den neuesten Klatsch im Ort zu erfahren“, sagt Hansen und lacht. Mit Cornelia Staib versteht sich die Aichacherin sehr gut und freut sich sehr über die Zusammenarbeit. Auch im Namen haben sich die beiden verewigt. „Mel“ steht für Melanie und „Con“ für Cornelia (Conny). Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Cornelia Staib hat beim Metzger im Dasinger Rewe gearbeitet „Die Kunden sollen kommen und sich bei uns sofort wohlfühlen. Dazu haben wir unser Café komplett umgekrempelt und im August vier Wochen lang renoviert“, sagt Staib, die früher in Augsburg gelebt hat und seit etlichen Jahren in Dasing zu Hause ist. Viele kennen sie von der Metzgerei im Rewe-Markt, wo sie die vergangenen acht Jahre gearbeitet hat. Das Café Melcon ist sehr gut angelaufen. „Wir sind zufrieden“, sagen die neuen Inhaberinnen. Es sei ein Kommen und Gehen. Aber auch die qualitativ hochwertigen Backwaren, die von verschiedenen Bäckereien aus der Region geliefert werden, und der Imbiss laufen ihren Angaben zufolge gut. Die Lotto-Annahmestelle wurde behalten. Zudem gibt es viele Geschenkartikel, die für das gewisse Flair sorgen. Der Kaffee soll natürlich auch besonders gut schmecken. Die Bohnen dazu kommen aus einer kleinen Rösterei und werden direkt aus Peru importiert. „Das ist eine Rösterei, die es mit viel Liebe macht“, erzählt Staib und ihre Augen leuchten. „Das passt gut zu uns.“ Insgesamt vier Angestellte unterstützen Cornelia Staib und Melanie Hansen. Öffnungszeiten Geöffnet ist unter der Woche jeden Tag von 6 Uhr bis 18 Uhr, am Samstag von 6 bis 12 Uhr und am Sonntag von 7.30 Uhr bis 11 Uhr.



