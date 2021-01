vor 18 Min.

Zwei Friedberger Finanzprofis beraten ihre Kunden zu Immobilien

Christian Hintermair links und sein Geschäftspartner Stefan Ludwig haben sich ihren Traum mit der eigenen Finanzkanzlei in Friedberg erfüllt.

Plus Eine neue Finanzkanzlei in Friedberg hilft Kunden bei der Finanzierung und Förderung. Wer hingehen kann und wie die Experten genau unterstützen.

Von Sabine Roth

Seit 25 Jahren waren Christian Hintermair und Stefan Ludwig in der Bank tätig, lange Zeit in leitender Funktion. Ihr Know-how möchten sie nun in ihrer neu gegründeten Finanzkanzlei nutzen.

Die beiden Finanzierungsexperten liebäugeln schon länger mit der Idee, sich selbstständig zu machen und ihr Wissen im Bereich Immobilien und um die dazu passende Finanzierung an die Menschen weiterzugeben. Mitten in der Corona-Krise, Mitte November 2020, haben sie es dann gewagt, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Die fortschreitende Digitalisierung habe ihr Vorgehen erst richtig möglich gemacht. Inzwischen haben die beiden auch das passende Büro in Friedberg gefunden.

Hilfe bei Immobilien: Firmenchefs kennen Friedberg und Umgebung

"Wichtig war uns vor allem die digitale Anbindung, in Zeiten von Corona unabdinglich. Hier sind wir technisch auf dem neuesten Stand und können unsere Kunden jederzeit beraten. Und das auf Abstand, online über den Bildschirm oder auch telefonisch", sagt Christian Hintermair. Der 44-Jährige kommt aus Ried und ist über den neuen Firmensitz in Friedberg sehr erfreut. Sein Geschäftspartner Stefan Ludwig kommt aus Unterbergen. Auch er verfügt über eine ausgeprägte Expertise im Bankensektor. Der 44-Jährige hat den Bankberuf von der Pike auf gelernt und war lange Jahre in leitenden Positionen hauptsächlich im Kreditgeschäft tätig.

Im Moment sei die Immobilie eine der sichersten Geldanlagen, so Ludwig. Es gebe zwar immer ein Auf und Ab in der Branche, aber er habe keine Angst, dass der Immobilienmarkt demnächst wegbreche.

"Wir verschaffen im Beratungsgespräch einen umfassenden Marktüberblick und stellen ein breites Netzwerk an Bankpartnern für jedes Vorhaben zur Verfügung und bieten die optimale Entscheidungsgrundlage. Im Anschluss kümmern wir uns um die komplette Kommunikation mit den Kreditgebern, die ausgewählt wurden", so Hintermair.

Service für Privat- und Gewerbekunden

Vorstellen kann man sich das wie eine unabhängige Bankfiliale. Ludwig und Hintermair haben Zugriff auf über 500 Banken. Auch alle Fördermöglichkeiten werden von ihnen geprüft und ausgeschöpft. Sowohl Privat- als auch Gewerbekunden können sich in der neuen Finanzkanzlei in Friedberg beraten lassen.

