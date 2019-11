08:50 Uhr

Zwei Friedberger schaffen ein Paradies für Igel

Anke und Peter Hebenstreit aus Friedberg pflegen liebevoll die stachligen Tierchen. Sie geben Tipps, worauf man achten sollte, wenn man Igeln helfen will.

Von Diana Zapf-Deniz

„Eigentlich begann alles mit einem Meisenknödel“, erzählen Anke und Peter Hebenstreit aus Friedberg. Das Ehepaar hatte früher einen pflegeleichten Garten, in dem sie gern Vögel fütterten. Doch in dem Meisenknödel waren Fett und Mehlwürmer drin, die zu Boden fielen, wenn die Vögel dran pickten. Diese Reste holte sich ein Igel – zur Freude des Ehepaars. Und so fingen sie an, auch die Igel zu füttern. Im Lauf der vergangenen drei Jahre wurden es immer mehr „Stacheltiere“ im Garten und die Igelfreunde von Jahr zu Jahr mehr zu Experten.

Gleichzeitig wurde die relativ kleine Grünfläche von 40 Quadratmetern zu einer Arche Noah für heimische Tiere – ein echtes Paradies. Verwildert und dennoch gepflegt mit unzähligen Überwinterungsmöglichkeiten für die Igel.

Die Pflanzenvielfalt im Garten lockt viele Tiere an

„Es ist toll, wie sich der Kreislauf entwickelt und alles zusammenhängt“, schwärmt Anke Hebenstreit. Sie hat viele Sträucher, Blumen und Kräuter angepflanzt, die wiederum Insekten aller Art anlocken. Denn sind die Insekten da, kommen auch alle anderen Tiere, stellen die beiden fest. Selbst ein Bussard landet hin und wieder in ihrem Garten und das mitten im nachverdichteten Wohngebiet. Nachverdichtung sei das Stichwort schlechthin. „Bis auf den letzten Millimeter wird alles zugebaut“, erklären sie. „Wir haben gelernt, dass die Natur nicht mehr ausreicht für diese wundervollen stacheligen Geschöpfe.“ Der Lebensraum der Igel sei zu beschnitten.

Als in den vergangenen Jahren die Wohnraumverdichtung stattfand und alle Grundstücke mit Tannen und Hecken zugepflastert wurden, hatten die Hebenstreits in einem Jahr gleich zwölf Igel. „Für uns war das die Zeit des Umdenkens, dass wir Verantwortung übernehmen möchten“, berichten die leidenschaftlichen Igelhelfer. Ihre erste Anlaufstelle war und ist stets die Tierärztin Dr. Sandra Langner in Augsburg-Hochzoll. Sie ist eine Koryphäe in Sachen Igel und eine engagierte Tierschützerin. Von ihr haben die Igelfreunde viel gelernt und bekommen jede Unterstützung, die sie brauchen.

So findet man Hilfe für Igel 1 / 3 Zurück Vorwärts Anlaufstellen Tierärzte und Tierkliniken sind erste Anlaufstationen für einen gefundenen Igel. In der Regel behandeln die Tierärzte diese auch kostenlos, Spenden sind jedoch willkommen. Zudem haben Ärzte meistens Adressen von Tierschützern und Pflegestellen.

Anlaufstellen Die Familie Hebenstreit ist keine offizielle Igelstation. Doch wenn ein Igel Hilfe braucht und sie noch Platz haben, nehmen sie ihn gerne bei sich auf. Auf Facebook haben sie seit Kurzem eine eigene Seite namens „G’schichten aus dem Igelgarten“.

Informationen Internetseiten rund um den Igel sind etwa www.pro-igel.de; igel-in-bayern.de oder igelhof-aurachtal.jimdo.com. (ddz)

Vor wenigen Wochen lag die Igeldame Gertrude am helllichten Tag im Garten – mehr tot als lebendig. Langer meinte, dass sie eine Chance verdient hat. „Sie läuft schief und hat wohl etwas auf den Kopf bekommen“, vermutete Anke Hebenstreit. Außerdem habe sie über einhundert Zecken gehabt, hatte Lungen- und Lungenhaarwürmer, eventuell einen Hautpilz und eine Schnupfnase. Sie war stark unterkühlt und abgemagert. Trudi, wie Gertrude liebevoll genannt wird, war die ersten Wochen ein echtes Sorgenkind. Doch nun nimmt sie fleißig zu und lässt sich erstmals sogar den Bauch kraulen. An ihren Zitzen sieht man, dass sie Junge gehabt haben muss. Deshalb vermuten die Hebenstreits, dass der kleine Gartenzwerg Georg eventuell Trudi gehört und draußen noch weitere Igelkinder von ihr sind. Daher füttern sie draußen noch. „Trudi liebt es, wenn ich mich zu ihr setze. Dann grunzt und quatscht sie vor sich hin und erzählt ununterbrochen“, sagt Anke Hebenstreit lachend.

Friedberger erklären, welches Futter Igel brauchen

Igel lieben beim Futter die Abwechslung. Hochwertiges Katzentrocken- und Nassfutter ohne Zucker, Gelee und Gemüse mit einem sehr hohen Fleischanteil, aber auch frische (Frost-)Insekten, gegartes Rinder- oder Geflügelhackfleisch, gegartes Rührei, sehr fettiger Fisch und Hühnchen eignen sich zum Füttern. Was gegen die landläufige Meinung nicht geht, sind Milch, Gemüse, Obst, Nüsse, Soßen und Gewürze. Auch das Igelfertigfutter ist leider nicht optimal.

Während Anke quasi die Pressearbeit für die Igel macht, übernimmt Peter die Bauarbeiten. Egal ob Igelrestaurant, die als Imbiss umfunktionierte Vogelstation oder die Igelunterkünfte. Die Schichten zum Füttern und Saubermachen teilen sie sich auf. Da beide berufstätig sind, beginnt Peter morgens um 6 Uhr und Anke übernimmt die Spätschicht um 2 Uhr nachts.

Man braucht nicht viel, um Igeln zu helfen

Dennoch brauche man nicht viel, um Igeln zu helfen. Ein Kartonhäuschen, kleingerissenes Zeitungspapier, Wärme, nicht gechlortes Trinkwasser – und eine Zeckenzange, um die Igel von den lästigen Parasiten befreien zu können. Das Mindestgewicht, damit die Igel draußen überwintern können, ist bei Jungigeln 600 Gramm und bei ausgewachsenen Igeln 800 bis 900 Gramm. „Hat ein Igel weniger, dann muss man ihn reinholen“, rät die Expertin. Spätestens im Dezember müssen alle Igel schlafen. Viele halten bereits Winterschlaf. Dennoch gelte: Ein kurzer Winterschlaf ist besser als keiner. Ab Dezember, wenn alle Igel schlafen, kann auch das Ehepaar Hebenstreit einen Gang runterschalten und hat wieder mehr Zeit für sich selbst.