Zwei Hunde tot: Mandichosee nach Untersuchung wieder frei

Nach dem Tod von zwei Hunden war der Mandichosee bei Merching wegen einer vermeintlichen Belastung mit Blaualgen gesperrt. Nun gibt es Entwarnung.

Von Eva Weizenegger

Am Sonntagnachmittag starben am Mandichosee bei Merching zwei Hunde, nachdem sie mit ihren Hundehaltern in der Nähe der Badebucht unterwegs waren. Zunächst kam der Verdacht auf, dass Blaualgen für den Tod der Hunde verantwortlich sein könnten. Diese können bei sehr hohen Konzentrationen giftig für Kleinkinder und Tiere sein. Die Badebucht am Mandichosee war deswegen zwischenzeitlich gesperrt.

Der Verdacht hat sich allerdings nicht bestätigt. "Eine erste mikroskopische Untersuchung hat ergeben, dass im Mandichosee keine gesundheitsgefährdende Belastung mit Blaualgen nachweisbar ist", sagte Sophie Schumann, Biologin am Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, am Montagmittag. Auch das Gesundheitsamt konnte keine Blaualgen nachweisen, wie es am Nachmittag mitteilte. Der Mandichosee ist deswegen wieder freigegeben.

Tote Hunde am Mandichosee bei Merching: Suche nach Ursache läuft

Noch ist unklar, woran die Hunde gestorben waren. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Aichach-Friedberg mitteilte, werden die Hunde wohl obduziert. Dadurch soll die Todesursache geklärt werden.

Wie die Polizei mitteilt, gibt es bislang keine Hinweise auf ausgelegte Giftköder. Dennoch sollten Hundehalter im Bereich des Sees aufmerksam sein.

