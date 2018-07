vor 18 Min.

Zwei Meistertitel für Friedberg

Der Nachwuchs des TCF trumpft bei den schwäbischen Endspielen groß auf. Zum letzten Mal werden die Titelkämpfe in dieser Form abgehalten.

Von Peter Kleist

Sie waren die letzten ihrer Art – die schwäbischen Mannschaftsmeisterschaften im Jugendbereich, die auf der Anlage des TC Günzburg über die Bühne gingen. Zum letzten Mal ermittelten dabei die Meister der Bezirksligen aus den Regionen Nordschwaben und Allgäu ihre schwäbischen Meister. Ab der Saison 2019 wird es nämlich in Schwaben auch in der Jugend in allen Altersklassen nur mehr eingleisige Bezirksligen geben.

Der TC Friedberg war bei diesen Mannschaftsmeisterschaften mit drei Teams vertreten und die Schützlinge von Trainer Jiri Zavadil kehrten mit zwei Meistertiteln und einem zweiten Platz im Gepäck nach Friedberg zurück. „Das ist eine sehr erfreuliche Bilanz und wir haben im Jugendbereich wieder eine sehr erfolgreiche Saison gespielt“, freute sich TCF-Trainer und Jugendleiter Jiri Zavadil.

Die Wetterprognose hatte sich vor den schwäbischen Meisterschaften kurzfristig stark verschlechtert, und so befürchteten Veranstalter und Bezirk bereits Spielverzögerungen oder gar eine Absage. Gefühlt regnete es in ganz Schwaben, über dem TC Günzburg war allerdings ein großer Regenschirm gespannt. Alle Spiele konnten, wenn auch teilweise bei leichtem Regen, im geplanten Zeitraum durchgeführt werden.

Die Friedberger zeigten sich bei den Endspielen in guter Verfassung und die drei Teams bekamen es in den unterschiedlichen Altersklassen jeweils mit dem gleichen Verein zu tun: mit der TeG Memmingen am Berg. Dabei waren die Friedberger Buben der Altersklassen U12 (Bambini) und U14 (Knaben) ihren Allgäuer Kontrahenten klar überlegen. Beide Partien endeten mit 6:0 für die Friedberger, die sich damit über den schwäbischen Titel freuen durften. Die Mädchen U14 kamen gegen die Allgäuerinnen zwar zu einem 3:3-Unentschieden, doch das bessere Satz- und Spielverhältnis entschied dieses Duell zugunsten Memmingens. Nach den Einzeln stand es 1:3, nur Lilly Häuslinger konnte ihre Partie gewinnen. „Bei den Doppeln wussten wir dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, dass wir nicht mehr gewinnen können“, so Zavadil. Die Mädchen spielten in der Besetzung Valentina Wilmann, Lilly Häuslinger, Lisa Eichner und Paulina Koch. Bei den Bambini griffen Fabian Rauser, Lasse Bergmiller, Finn Rieber, Max Berchtold, Patrick Link und Samuel Braun zum Schläger und für die Knaben M14 spielten Patrick Link, Patrick Eichenseher, Lukas Rieber und Samuel Braun.

Auch für die kommende Saison ist der TC Friedberg im Nachwuchsbereich bestens aufgestellt: „Wir sind mit allen Teams, von den Bambini bis zu den Junioren, in der Bezirksliga. Die Junioren I haben heuer den Klassenerhalt dank Noah und Dean Thurner noch geschafft“, freute sich Zavadil.

Vom 30. Juli bis 2. August steigt nun im Rahmen des Ferienprogramms ein Tennis-Event mit 40 Kindern, für den zweiten Teil vom 27. bis 30. August sind noch Plätze frei. Das traditionelle Tennis-Camp des TC Friedberg ist dann für die Zeit vom 4. bis 7. September vorgesehen.

