18:00 Uhr

Zwei Personen bei Unfall auf der A8 bei Dasing verletzt

Bei einem Unfall auf der A8 bei Dasing wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Unfallverursacher.

Am frühen Montagabend ereignete sich ein Unfall auf der A8 bei Dasing. Laut Polizei wurden bei dem Unfall zwei Personen verletzt. Die linke und die mittlere Fahrspur in Richtung Stuttgart waren wegen des Unfalls gesperrt. Der Polizei zufolge hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf der Mittelspur in Richtung Stuttgart fahrenden Lieferwagen überholt.

Unfallverursacher fährt bei Dasing von der A8 ab

Das Auto scherte danach jedoch so scharf vor dem Lieferwagen wieder ein, dass der Fahrer des Sprinters erschrocken nach links lenkte. Dabei stieß er mit einem neben ihm fahrenden Renault Kangoo zusammen, der durch die Wucht des Aufpralls in die Mittelleitplanke krachte. Fahrer und Beifahrer des Kangoos wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Gesucht wird in erster Linie der Unfallverursacher, der an der Anschlussstelle Dasing von der Autobahn abfuhr, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter 0821/323-1911 entgegen. (rbod)

