vor 18 Min.

Zwei Unfälle auf glatter Straße am Friedberger Berg

Weil ein Paketzusteller am Friedberger Berg auf der Straße hält, muss eine 26-Jährige bremsen. Es kommt zu zwei Unfällen auf schneeglatter Fahrbahn.

Eine 60-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch in Friedberg auf den Wagen einer 26-Jährigen aufgefahren. Diese hatte laut Polizei stadtauswärts auf dem Friedberger Berg gegen 16.55 Uhr anhalten müssen, weil das Auto eines Paketzustellers am Straßenrand stand. Wenig später fuhr eine Mercedes-Fahrerin auf die Unfallstelle zu und konnte, wie auch die 60-jährige Frau, nicht mehr bremsen. Sie fuhr in das zweite Unfallfahrzeug.

Etwa 5000 Euro Sachschaden bei Unfällen

Bei den Unfällen gab es keine Verletzten, die Polizei berichtet, dass die Straße wegen des Schneefalls glatt gewesen sei. (AZ)

