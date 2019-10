vor 35 Min.

Zwei Unfallfahrer suchen das Weite

In beiden Fällen liegt der Schaden bei rund 1000 Euro.

Zwei Unfallfluchten meldet die Polizei von der Nacht zum Donnerstag. Auf dem Parkplatz einer Pizzeria im Paarangerweg in Mering wurde ein roter Alfa Romeo an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei auf 1000 Euro. In ähnlicher Höhe liegt der Schaden an einem blauen Opel, der an der Bahnhofstraße in Kissing geparkt war. In beiden Fällen suchten die Unfallfahrer das Weite, ohne sich um die Regelung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

Themen folgen