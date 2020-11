vor 47 Min.

Zwei neue Bocciaplätze für Dasing: Kleiner Aufwand, hoher Ertrag

Zwei neue Bocciaplätze gibt es nun in Dasing.

Plus In Dasing wurden am alten Sportplatz zwei neue Bocciaplätze errichtet. Dabei sieht die Neuerung anders aus als zunächst geplant.

Von Michael Postl

Leise trommelt der Regen auf die zahlreichen Autos, die Pfützen rund um den Alten Sportplatz in Dasing werden langsam größer. Nur an den beiden langgezogenen Bahnen sammelt sich kein Wasser, der graue Sand ist durchlässig. Gerne hätte Dieter Reif dort heute Boccia gespielt, das Wetter macht ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. Dennoch darf sich der Vorsitzende des Dasinger Seniorenbeirates freuen.

Denn am alten Sportplatz hat die Gemeinde nun zwei neue Bocciaplätze errichtet. Ende Juli haben die Bauarbeiten begonnen, nun hat der Dasinger Bauhof sie fertiggestellt. Lange mussten die etwa 30 Spielerinnen und Spieler nicht warten, bis auf Initiative des Seniorenbeirats und dessen Vorsitzenden Reif die beiden neuen Plätze nun fertiggestellt wurden - und das trotz Corona.

Dasing hat zwei neue Bocciaplätze: Die Gemeinde zahlt nur einen Teil

Beigetragen dazu hat neben der Gemeinde, die sich mit etwa 1000 Euro beteiligte, auch Gemeinderat Hans-Joachim Schmuttermair. Dem Freien Wähler sei es ein Anliegen, den Sport zu fördern, weshalb er "um die 3000 bis 4000 Euro" in das Projekt gesteckt habe.

Ein wenig mehr als veranschlagt ist es dabei geworden, denn die Verantwortlichen hatten zunächst geplant, die beiden Bocciaplätze direkt nebeneinander zu stellen. Aufgrund der Pandemiebestimmungen, die beim Bocciaspielen unter anderem zwei statt eineinhalb Meter Abstand vorsehen, stehen zwischen den beiden Plätzen nun jedoch lange Holzbalken, die auch als Sitzgelegenheit dienen können.

Die Senioren, die sich regelmäßig am Montagnachmittag dort treffen, freut's: "Wir haben bislang zwar immer spielen können, aber der alte Platz war lange nicht so eben wie der neue", sagt eine von ihnen. Reif unterstreicht zudem, dass auch die jungen Leute dazu eingeladen sind, zu spielen. Der Neubau sei kein Projekt für die Senioren, sondern für die Gemeinde.

Dasing bastelt weiter an einem Konzept für den Fahrdienst für Senioren

Neues gibt es auch bei der Suche nach Ehrenamtlichen für einen Fahrdienst für Senioren. In dieser Causa hatte Reif gemeinsam mit der Dasinger Seniorenbeaftragten Susanne Kanzler ein Konzept überlegt, das jedoch wegen der Corona-Pandemie nach hinten verschoben wurde.

Eingeweiht wurden die neuen Bocciaplätze von den Mitgliedern des Seniorenbeirats, den Arbeitern vom Dasinger Bauhof und Bürgermeister Andreas Wiesner. Bild: Michael Postl

Einige Dasinger Senioren sehen die Pläne positiv, fordern jedoch einen von der Gemeinde angestellten Verantwortlichen. Schließlich funktioniere dies auch in Ried.

Kanzler hingegen sucht derzeit Freiwillige, die sich mit ihren Privatautos zur Verfügung stellen würden. Wenn im neuen Jahr dann eine weitere staatliche Förderung kommt und Kanzler die Resonanz einschätzen kann, wird die Seniorenbeauftragte erneut tätig.

