vor 58 Min.

Zwischen Volkslied und Jazz

Martina Herz singt in der Kirche St. Georg in Stätzling

Von Manuela Rieger

Einen schönen Tag jubelte die Sängerin in höchsten Tönen dem Publikum entgegen. Erst in Deutsch anschließend mit dem Spiritual „O happy day“ beendet. Stücke aus Gospel, Jazz, Spirituals und Eigenkompositionen interpretierte Martina Herz auf ihre unverwechselbare Art.

Mit „Lullaby of Birdland“ schuf George Shearing einen Song, der von sämtlichen großen Jazz-Diven gesungen wurde, erzählte die Mezzosopranistin und interpretierte die Komposition. Bei einem Aufenthalt in Leipzig lernte sie das Sandmännchen kennen. Das Original sang sie in Verbindung mit dem Volkslied „Schlafe mein Prinzchen“. Modulationsreich schöpfte die Solistin die Lieder gesanglich voll aus, von hohen Lagen bis zu tieferen Tönen, mal laut und mal leise, mit passenden Jazzelementen und lockerem Fingerschnalzen.

Geschichten des Lebens und Liebens brachte die Sängerin zu Gehör. Mal im Stil des Blues in „Fly me to the moon“ inclusive der Melody von Bachs Air. Gerne sitzt sie im Straßencafé und beobachtet Menschen. Daraus entstand „Schau dir den an“, wobei sie mit einem Bilderrahmen durch die Reihen ging und das Volkslied „Alle Vöglein sind schon da“ untermischte. Nach jedem Lied herzlicher Applaus.

Ein Liebeslied an ihren 100-jährigen Vater wurde mit feinem Jodelanklang interpretiert, dem folgte ein so noch nicht gehörtes „Lascia ch’io panga“ aus Rinaldo von G. F. Händel. Ihren drei Kindern, adoptiert aus den Philippinen, widerfährt nach 30 Jahren Ungeheuerliches: Fremdenhass. Mit dem Lied „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“ regt sie bewusst zum Nachdenken an. Die Sängerin erklärt, dass ihr wichtig sei, die Vielfalt der Menschen zu achten und jedwedem Hass entgegenzutreten. Mit Gershwins Summertime endet das Programm „Sonne im Herzen“ mit Martina Herz. Für ihr swingendes „Ave Maria“ als Zugabe, bei dem sie das bekannte Stück ebenfalls mit Jazz-Einlagen kombinierte, erhielt sie wiederholt langen Applaus.

