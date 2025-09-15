Vollsperrung nach Unfall: Auf der A8 in Richtung München geht gar nichts mehr

Nichts geht mehr auf der Autobahn A8: Am Montagmorgen hat es einen schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gegeben. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Ein Rettungshubschrauber sowie etliche Rettungskräfte sind im Einsatz. Bis auf Weiteres ist die Strecke in Richtung München komplett gesperrt. Der Verkehr staut sich bereits auf mehreren Kilometern zurück.

Unfall auf A8: Autobahn in Richtung München komplett gesperrt

Wie die Polizei Schwaben Nord auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, hat es auf der A8 bei Friedberg zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr einen Unfall mit mindestens vier Fahrzeugen gegeben. Dabei sind mehrere Menschen verletzt worden, nach ersten Erkenntnissen der Polizei aber niemand schwer oder lebensgefährlich. Mehrere Rettungswagen sind vor Ort, auch ein Hubschrauber kreiste über der Unfallstelle, wie ein Augenzeuge mitteilte und von der Polizei bestätigt wurde.

Durch den Unfall selbst wurden bereits mehrere Fahrspuren in Richtung München blockiert. Weil es sich um ein komplizierteres Schadensbild handelt, habe die Polizei die Autobahn in Richtung München anschließend komplett sperren müssen, um die Fahrbahnen räumen zu können und die Situation nach dem Unfall zu klären, erklärt Polizeisprecher Markus Trieb auf Anfrage.

Polizei rät: Unfallstelle auf A8 bei Friedberg weiträumig umfahren

Der Verkehr in Richtung München staut sich zwischen Friedberg und Kirchholz bereits kurz nach der Vollsperrung auf mehreren Kilometern bis zum Kreuz Augsburg zurück. Angesichts der starken Auslastung im morgendlichen Berufsverkehr rät die Polizei allen Autofahrern dazu, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Wer von Ulm oder Augsburg in Richtung München fährt, sollte frühzeitig von der Autobahn abfahren. Oder wer noch nicht auf der Autobahn ist, sollte gar nicht erst die A8 für den Weg nach München wählen.

Bereits kurz nach dem Ausrücken der Einsatzkräfte sei auf der A8 ein enormer Stau entstanden, sagte der Polizeisprecher. Das Portal bayerninfo.de geht derzeit von mindestens acht Kilometern Stau und einem Zeitverlust von über einer Stunde aus. Der Verkehrsclub ADAC meldete ebenfalls einen kilometerlangen Stau und einen Zeitverlust von einer Stunde. Die Angaben könnten sich im Laufe des Morgens noch ändern.

Vollsperrung auf A8: Auch Ausweichrouten wie die B300 sind überlastet

Angesichts der Vollsperrung auf der wichtigsten Verkehrsader der Region Augsburg bildete sich schnell auch auf den Ausweichstrecken dichter Verkehr. So wurden um kurz nach acht Uhr bereits mehr als 2,5 Kilometer Stau auf der B300 zwischen Friedberg und Aichach gemeldet. Über diese Route wollen viele Autofahrer die A8-Sperrung umfahren und erst bei Dasing auffahren.

Auch auf der B2 aus Richtung Donauwörth kommend herrschte auf fast zwei Kilometern dichter Verkehr. Zwischen Gersthofen-Nord und der Autobahnauffahrt Augsburg-West auf die Autobahn A8 stauten sich die Fahrzeuge auf mindestens 1,7 Kilometern.

Nähere Infos dazu in Kürze. Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.