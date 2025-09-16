Zafi zu Gast in Friedberg: Trommeln, Singen, Schuhplattln und ganz viel Lachen

Im Divano in Friedberg treffen an diesem Abend zwei Welten aufeinander – und wachsen in einer festlichen und fröhlichen Atmosphäre zusammen. Beim deutsch-togoischen Abend erklingen Trommeln und Rhythmen, die zum Tanzen einladen, Stimmen erheben sich zum Gesang, der Duft von heimischem Bier und Brezeln liegt in der Luft. Es wird gelacht, getanzt, gegessen, getrunken – und gefeiert, wie man es nur gemeinsam kann.

Delegation in Zafi besucht auf Deutschlandreise auch die recht neue Partnerstadt Friedberg

An einem der Tische sitzt Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann, nicht wie gewohnt im dunklen Anzug, sondern in leuchtend bunter togoischer Tracht. Gegenüber von ihm: Agyra Yawari, seine Amtskollegin aus Zafi, die in Paderborn Betriebswirtschaft studiert hat. Sie trägt ein Dirndl, das in kräftigen Farben strahlt.

Seit Montag, 8. September, ist die Delegation aus Zafi unterwegs, zuerst in Gießen, wo die internationale IHK-Konferenz „The World meets in Giessen“ stattfand. Dort ging es um Zahlen, Netzwerke, wirtschaftliche Chancen. Doch hier, im Wittelsbacher Land, geht es um etwas anderes: ums Kennenlernen, ums gemeinsame Erleben, um die kleinen Gesten, die Partnerschaften lebendig machen.

Ein bunter Beweis dafür: Vincent Semenou und seine Djembe-Gruppe „Black Panther“. Schon beim ersten Schlag auf die Djembes füllt ein vibrierender Rhythmus den proppenvollen Saal im Divano. Die tiefen Klänge scheinen durch die Wände zu pulsieren, Hände klatschen im Takt, Köpfe wiegen sich, Füße wippen unter den Tischen.

Am Freitag zuvor wurde die Partnerschaftsurkunde offiziell unterzeichnet

Dann wechselt die Bühne die Farbe. Maria Pletschacher tritt mit ihrem Frauenchor „Vielklang“ nach vorne, der deutsche Teil des musikalischen Willkommens. Mit frischen Jodlern und dem gesungenen Echo „Kuckuck“ lassen die Frauen die alpine Klangwelt durch den Saal ziehen. Für einen Moment begegnen sich hier zwei unterschiedliche Klangwelten.

Die Komitee-Vorsitzende Roswitha Moll übernimmt den verbalen Teil des herzlichen Willkommens. Sie spricht davon, dass diese Partnerschaft getragen ist von Menschen, die neugierig aufeinander sind. Kein langes Protokoll, keine nüchternen Floskeln – vielmehr ein Gruß, der wie eine ausgestreckte Hand wirkt. Als am Freitag im Rathaus die offizielle Städtepartnerschaft zwischen Friedberg und Zafi unterschrieben wurde, war sie ein Versprechen auf Papier. In diesen Tagen ist sie ein Versprechen im Herzen geworden. Man sieht es in den Blicken, hört es im Lachen, spürt es in den Gesprächen, die trotz Sprachbarrieren leichtfüßig hin und her springen.

Icon vergrößern Beim Besuch der Zafi-Delegation wurde auch die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet: Joseph Agboli, Roland Eichmann, Yawavi Adjra und Vincent Semenou (von links). Foto: Frank Büschel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim Besuch der Zafi-Delegation wurde auch die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet: Joseph Agboli, Roland Eichmann, Yawavi Adjra und Vincent Semenou (von links). Foto: Frank Büschel

Eichmann erzählt von etwas ganz Persönlichem, nämlich davon, wie er gemeinsam mit dem togoischen Generalsekretär Joseph Agboli beim Friedberger Halbmarathon an den Start gegangen ist. „Seite an Seite durch die Straßen unserer Stadt zu laufen – das war für mich ein starkes Symbol“, sagt Eichmann und lacht.

Gemeinsames Projekt: der Bau von Zisternen in Zafi

Natürlich wurde in diesen Tagen nicht nur gefeiert, sondern auch gearbeitet. Am Freitagvormittag traf sich die Delegation zu einem Workshop. Es ging um das erste gemeinsame Projekt: den Bau von Zisternen in Zafi. Wer übernimmt welche Aufgaben? Welche Schritte müssen als Nächstes getan werden? Welche Ziele lassen sich realistisch setzen? Doch damit nicht genug – auch eine umfassendere Wasserstrategie soll als nächstes Projekt folgen. „Wasser ist in Zafi ein großes Problem“, betont Eichmann. Für die Gäste aus Togo ist es kein abstraktes Thema, sondern tägliche Realität: fehlende Wasserversorgung, weite Wege zu Brunnen, knappe Ressourcen.