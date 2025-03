Am Samstag, 29. März, gibt die Band llostjam ein großes Abschiedskonzert inklusive Lichtershow. Im Café Divano des Pfarrzentrums St. Jakob in Friedberg findet damit der würdige Abschluss für eine Formation, die sich in der regionalen Musikszene einen festen Namen erspielt hat, statt. „Die Bandzeit war unglaublich bereichernd für uns alle, da wir so Einblicke in die lokale Musikszene bekommen haben und interessante Begegnungen mit anderen kleinen und größeren Bands der Umgebung hatten. Durch das viele Auftreten haben wir viel gelernt, was Bühnenpräsenz und Kommunikation in der Veranstaltungsbranche angeht“, sagt Bandmitglied Jacob Kramer.

Abschiedskonzert von llostjam in Friedberg: Ein musikalisches Highlight zum Abschluss

Gemeinsam mit Lenja Seltmann (Gesang), Leila Nadjafi (Schlagzeug) und Matthias Wörner (Bass) hat er die Band gegründet. Die vier Musiker im Alter von 16 bis 19 Jahren stammen aus dem Raum Augsburg/Friedberg und haben sich mit ihrer Mischung aus Classic-Rock und modernen Einflüssen eine eigene klangliche Handschrift erarbeitet. Was als Schulband begann, entwickelte sich schnell zu einem ambitionierten Musikprojekt. Die Wege der Mitglieder kreuzten sich während der Schulzeit, als der mehrfach ausgezeichnete Friedberger Gitarrist Jacob Kramer und die talentierte Multiinstrumentalistin Leila Nadjafi die Idee hatten, gemeinsam eine Band zu gründen. Mit Matthias Wörner am Bass und der Sängerin Lenja Seltmann war die Besetzung komplett. Anfangs spielte die Band vor allem Coversongs, die schnell in der lokalen Musikszene für Begeisterung sorgten. Doch der Drang, eigene Geschichten zu erzählen, ließ nicht lange auf sich warten.

Icon Vergrößern Die junge Band hat sich in der Vergangenheit einen Namen in der regionalen Musikszene gemacht und auch eigene Songs veröffentlicht. Foto: Han May Icon Schließen Schließen Die junge Band hat sich in der Vergangenheit einen Namen in der regionalen Musikszene gemacht und auch eigene Songs veröffentlicht. Foto: Han May

Der erste eigene Song „Opera Premiere“ entstand mit Unterstützung der Münchner Stadtbücherei und wurde im Gasteig HP8 in München aufgenommen – ein ironischer Song, der bereits den eigenwilligen Stil der Band andeutete. Mit der Zeit wuchs das Repertoire an selbst geschriebenen Stücken. Ihr erstes Studioalbum „Lost in Reflection“, veröffentlicht Ende 2023, entstand in Eigenregie – von der Aufnahme bis zum Mix. Es vereint abwechslungsreiche Songs, die sich mit Themen wie Krieg, Entfremdung und den Herausforderungen der modernen Zeit auseinandersetzen.

Band Ilostjam war bei Bandwettbewerb Emergenza erfolgreich

2024 folgte die Single „Come Here Someday“, ein Song, der sich mit der inneren Zerrissenheit in einer immer schnelllebigeren Welt beschäftigt. Zuletzt erschien am 28. Februar 2025 der Song „Gotta Get Away“, dessen Musikvideo in München gedreht wurde. Der Song bildet einen klanglichen Bogen zu ihrer gleichnamigen Debütsingle aus dem Jahr 2023 – ein Kreis, der sich nun schließt.

Neben der Studioarbeit war llostjam regelmäßig live zu erleben. 2024 erreichte die Band beim renommierten Bandwettbewerb Emergenza im Münchner Backstage den 4. Platz im Bayernfinale. Auftritte bei Festivals wie Sommer am Kiez in Augsburg, den Augsburger Sommernächten und bei lokalen Benefizkonzerten machten die vier Mitglieder zu einem festen Bestandteil der regionalen Musikszene. „Dass eigene Songs einem größeren Publikum präsentiert werden, live auf Bühnen, sowie auf Streaming-Plattformen, war neben unserer Freundschaft der Bandmitglieder untereinander wahrscheinlich das schönste an der Bandzeit“, sagt Kramer.

Der nahende Studienbeginn zweier Mitglieder und private Veränderungen führen nun dazu, dass die Band sich von der Bühne verabschiedet. Bevor der letzte Vorhang fällt, gibt llostjam ihrem Publikum noch einmal die Möglichkeit, ihre Musik live zu erleben. Ein Abend, der aber auch den Aufbruch in neue Wege markiert.

Info Das Abschlusskonzert findet am Samstag, 29. März, um 19 Uhr im Divano in Friedberg statt. Tickets sind für 15 Euro inklusive zwei Getränkegutscheinen unter band@llostjam.de oder an der Abendkasse erhältlich.