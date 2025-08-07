Ein ausgezeichneter Jahrgang: Elf neue Hauswirtschafterinnen

Strahlende Gesichter und viel Applaus: In festlichem Rahmen haben elf Absolventinnen der Landwirtschaftsschule Friedberg, Abteilung Hauswirtschaft, ihren Abschluss gefeiert.

„Ein Grund zur Freude – und zum Stolz“, sagte Josef Schnell von der Regierung von Schwaben in seiner Ansprache. „Sie haben sich während der intensiven Ausbildungszeit ein umfassendes Wissen angeeignet – sowohl theoretisch als auch praktisch.“ Der Jahrgang zeichnete sich durch besonderen Ehrgeiz und ausgezeichnete Leistungen aus. Die beeindruckenden Prüfungsergebnisse spiegeln nicht nur das Engagement der Absolventinnen wider, sondern auch die hohe Qualität der Ausbildung.

Auch Rainer Nützel, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim, gratulierte herzlich und hob die Bedeutung der Hauswirtschaft hervor: „Hauswirtschaft ist weit mehr als ein Beruf. Sie sorgt für Lebensqualität, verbindet Tradition mit Moderne und ist in vielen Bereichen unserer Gesellschaft unverzichtbar.“

Insgesamt legten in diesem Jahr über 70 Studierende aus Nordschwaben erfolgreich ihre Prüfungen in der Hauswirtschaft ab. Die feierliche Übergabe der Gesellenbriefe war für die frisch gebackenen Hauswirtschafterinnen ein bewegender Moment und ein weiterer wichtiger Meilenstein auf ihrem beruflichen Weg. (AZ)