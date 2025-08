Abschlussfeier an der Mittelschule: Der wichtigste Einfluss seid ihr selbst

Unter dem Motto „Der wichtigste Einfluss, den ihr habt, ist der auf euer eigenes Leben. Also macht was daraus.“ verabschiedete die Mittelschule Friedberg am vergangenen Donnerstag feierlich ihre Absolventinnen und Absolventen der 9. und 10. Klassen. Die festlich geschmückte Max-Kreitmayr-Halle wurde dabei zum Treffpunkt für Familien, Freunde, Lehrkräfte und Ehrengäste – und vor allem für viele junge Menschen am Beginn eines neuen Lebensabschnitts.

Rede der Schulleiterin Susanne Albrecht

Das Motto zog sich wie ein roter Faden durch die Reden des Abends. Schulleiterin Susanne Albrecht betonte in ihrer Ansprache, dass Jugendliche heute von zahllosen äußeren Einflüssen umgeben seien – insbesondere durch soziale Medien. Doch entscheidend sei etwas ganz Anderes: „Der wichtigste Einfluss seid ihr selbst. Ihr habt es in der Hand, wohin euer Weg führt.“ Auch weitere Mitglieder der Schulfamilie griffen das Thema auf. Immer wieder wurde deutlich gemacht, dass man kein Internet-Star sein müsse, um etwas zu bewegen. Es genüge, mutig zu sein, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und die eigenen Stärken zu erkennen.

Bewegende Momente bei der Abschlussfeier in Friedberg

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Rückblicken auf die Schulzeit und humorvollen Beiträgen der Abschlussklassen sorgte für bewegende Momente und herzliche Lacher. Der Blick war jedoch nicht nur auf das Vergangene gerichtet, sondern auch auf das, was vor den jungen Menschen liegt. Zweiter Bürgermeister Richard Scharold und dritte Bürgermeisterin Claudia Eser-Schuberth betonten in ihren Grußworten die Bedeutung des Abschlussjahrgangs für die Gesellschaft: „Ihr werdet gebraucht – in der Arbeitswelt, in den Betrieben, in unserer Stadt.“ Der qualifizierende Abschluss der Mittelschule sei dabei eine starke Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Mit dem Zeugnis in der Hand und vielen Erinnerungen im Herzen verlassen die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Friedberg die Schule. Der wichtigste Einfluss? Der liegt ganz bei ihnen.