Achter Platz bei den Bayerischen Meisterschaften im Einzelzielschießen für Franziska Graf

Die Ottmaringer Stockschützin Franziska Graf ist bei den Bayerischen Meisterschaften im Einzelzielschießen der Damen in Bad Feilnbach Achte geworden. Über die Kreis- und Bezirksmeisterschaft hatte sie sich für dieses Turnier mit hochkarätig besetztem Teilnehmerfeld qualifiziert. Begleitet und unterstützt wurde sie von Betreuer Tobias Olesch. In der Stockschützenhalle bewies Graf einmal mehr ihre Nervenstärke und erzielte mit 276 Punkten ein starkes Ergebnis, das ihr am Ende den achten Platz unter 30 Teilnehmerinnen einbrachte. Besonders bemerkenswert ist diese Leistung, da das Zielschießen bei den Stockschützen des SV Ottmaring nicht gesondert trainiert wird. Graf ließ mit ihrer konzentrierten und präzisen Leistung zahlreiche namhafte Konkurrentinnen hinter sich und sorgte damit für ein weiteres sportliches Ausrufezeichen auf bayerischer Ebene.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!