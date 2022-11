Betrunkener fährt ungebremst in Auto mit Mutter und Kindern

Am Donnerstag kommt es in Adelzhausen zu einem teuren Verkehrsunfall. Ein Alkoholtest beim Verursacher ergibt: Er war stark betrunken. Ihm droht eine Anzeige.

Eine Mutter und ihre beiden Kinder waren am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2338 von Irschenhofen in Richtung Adelzhausen unterwegs. Dort musste die Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Der folgende Fahrzeugführer erkannte dies zu spät und fuhr laut Polizei ungebremst in ihren Wagen. Die Mutter konnte ihren schleudernden Pkw unter Kontrolle bringen. Das auffahrende Auto kam in der Böschung zum Liegen.

Autofahrer war in Adelzhausen mit über zwei Promille unterwegs

Den Polizeibeamten vor Ort fiel beim Fahrer des hinteren Pkw Alkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Dem Fahrer wurde Blut abgenommen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)