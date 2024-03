Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht auf der A8

Die Polizei fahndet nach einem Lkw-Fahrer, der am Donnerstag auf der A8 zwischen Adelzhausen und Dasing in einen Unfall verwickelt war.

Ein Lastwagen und ein Mercedes waren am Donnerstag gegen 17.30 in einen Unfall auf der A8 zwischen Adelzhausen und Dasing verwickelt. Die Polizei fahndet nun wegen Unfallflucht nach dem Lkw-Fahrer. Gegen 17.30 Uhr war ein Mercedes-Fahrer auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, um einen Lkw auf dem rechten Fahrstreifen zu überholen. Als sich der Mercedes-Fahrer neben dem Lkw befand, zog der Laster laut Polizei auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Während der Mercedes-Fahrer bei nächster Gelegenheit die Autobahn verließ, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1910. (AZ)