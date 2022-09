Adelzhausen

vor 9 Min.

Nach seiner Verletzung: Sportler Benjamin Dillitz läuft wieder - mit Erfolg

Plus Lange musste er wegen einer Verletzung pausieren, dann legte er wieder los und zeigte Bestleistungen: Der Adelzhausener Läufer Benjamin Dillitz gilt als großes Talent.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Benjamin Dillitz - ein Name, der in ganz Adelzhausen und über die Grenzen der Gemeinde hinweg bekannt ist. Wer ihn an der Seitenlinie anfeuert, ist euphorisch und zuversichtlich, sieht es für Außenstehende doch so leicht aus, was Dillitz da Rennen für Rennen abliefert. "Na Benni, wie geht's? Was macht das Laufen?", hört er Menschen immer wieder fragen. Das Laufen ist das, was ihn von außen definiert, seit fast sechs Jahren ist dieser Sport seine große Leidenschaft. Vor knapp zwei Jahren warf ihn eine schwere Verletzung aus seiner Routine. Sein Hobby musste er niederlegen, die Siege fielen weg. Was blieb, war die Erwartungen der anderen und die Frage: Wann läuft Dillitz wieder?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen