Unfallflucht: Unbekannter fährt Außenspiegel an

Am Donnerstag kam es zwischen 07.20 Uhr bis 13.10 Uhr auf der Zugspitzstraße in Adelzhausen zu einer Unfallflucht. Ein weißer Fiat Ducato war in einer Parkbucht abgestellt.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte den geparkten Fiat vermutlich beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)