Verkehrsunfälle sorgen für Sperrung der A8 zwischen Adelzhausen und Odelzhausen

Am Samstag kommt es nach zwei Unfällen zu einer einstündigen Komplettsperrung der Autobahn A8. Vorsichtshalber landet auch der Rettungshubschrauber.

In kurzem Abstand ereigneten sich am Samstagvormittag gegen 11 Uhr zwei Auffahrunfälle mit mehreren Fahrzeugen auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Das führte zu einer einstündigen Komplettsperre der Autobahn zwischen Odelzhausen und Adelzhausen. Ein 35-jähriger chinesischer Verkehrsteilnehmer musste auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen.

Ein nachfolgender 36-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Ebersberg konnte laut der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Vorausfahrenden auf. Wiederum ein 48-Jähriger aus dem Rems-Murr-Kreis konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob den vor ihm fahrenden Pkw auf das Fahrzeug des chinesischen Staatsbürgers auf.

Unfall auf A8: Mehrere Autos bei Auffahrunfall beteiligt

Im sich bildenden Rückstau stellte sich die Situation bei einem zweiten Unfall ähnlich dar. Auch hier konnte ein 35-jähriger Liechtensteiner nicht mehr rechtzeitig hinter dem Stau bremsen und fuhr einem 54-jährigen Miesbacher auf. Dieser wurde an einem weit links am Fahrbahnrand stehenden Pkw vorbeigeschoben und schließlich auf den davorstehenden Pkw einer 64-jährigen Münchnerin aufgeschoben.

Nachdem bei den Unfällen die Verletzungslage nicht eindeutig war, wurde zunächst ein Rettungshubschrauber hinzugerufen, welcher jedoch abschließend keinen Personentransport durchführen musste. Insgesamt sechs Personen wurden bei den Unfällen leicht verletzt. Es entstanden Sachschäden an den Fahrzeugen von ca. 45.000 Euro.

Wintereinbruch sorgt für viele Verkehrsunfälle auf den Straßen

Bereits Freitagnacht und am Vormittag war es zu etlichen Verkehrsunfällen aufgrund der Wetterlage gekommen. Bei fehlender Winterbereifung verschärfte sich laut Polizei die Situation zusätzlich. Der überwiegende Teil der Verunfallten kollidierte laut Polizei glücklicherweise nicht mit anderen Fahrzeugen, sodass es nur einige leicht verletzte Personen und Sachschäden gab.

Die Verkehrspolizei weist darauf hin, dass Unfallverursacher bei nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Sicht- und Wetterverhältnissen regelmäßig mit einem Bußgeld von mindestens 145 Euro zu rechnen haben. Auch fehlende Winterbereifung bei winterlichen Straßenverhältnissen führt im Falle eines Unfalls zu einem Bußgeld von mindestens 120 Euro. (AZ)