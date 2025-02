Vorfahrt missachtet: 16-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 16-jährige Radlerin hatte am Freitagnachmittag in Adelzhausen Glück im Unglück. Nach Angaben der Polizei Friedberg war sie auf dem Mühlweg auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs und wollte die Aichacher Straße überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer Pkw-Fahrerin. Die 56-Jährige versuchte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden, was jedoch misslang. Beim Zusammenstoß wurde die 16-jährige Radfahrerin zum Glück nur leicht verletzt und kam mit Verdacht auf ein Halswirbelsäulensyndrom und Prellungen in das Uniklinikum Augsburg. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Polizei, Freiwilligen Feuerwehr Adelzhausen, der Notarzt und der Rettungsdienst, so die PI Friedberg. (AZ)

