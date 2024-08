Zwei Unfälle auf der Autobahn A8 sorgen für langen Stau

Auf der Autobahn A8 ist es am Donnerstagmorgen zu mehreren Unfällen gekommen, die für langen Stau sorgen. Zunächst geriet gegen 6 Uhr morgens ein PKW in Fahrtrichtung München kurz vor Adelzhausen wegen Aquaplaning ins Schleudern, berichtet die Autobahnpolizei Gersthofen. Das Fahrzeug schleuderte gegen die Mittelplanke. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt, es bildete sich jedoch ein Rückstau. Und am Ende dieses Rückstaus kam es dann gegen 6.30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Rettungshubschrauber landet bei Unfall auf der A8

Vorsichtshalber flog zur Versorgung der Unfallopfer dabei auch der Rettungshubschrauber Christoph an, wie die Polizei berichtet. Tatsächlich ging das Unglück mit vier Leichtverletzten Personen noch relativ glimpflich ab. Die A8 musste jedoch in Fahrtrichtung München vorübergehend vollständig gesperrt werden. Danach wurde zunächst der Seitenstreifen freigegeben und erst gegen 9.30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder komplett geöffnet. Zu dem Zeitpunkt herrschte noch ein Rückstau von 13 Kilometern Länge, der sich seitdem langsam auflöst. (gön)